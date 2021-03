Neuer Teaser in CoD Warzone zeigt jetzt ingame, wie Verdansk „explodiert“

Schon seit Monaten hält sich das Gerücht in Call of Duty: Warzone, dass die Release-Map Verdansk durch eine Atom-Explosion vernichtet wird. Wie das aussieht, zeigt jetzt wohl ein kleiner Teaser ingame.

Was ist da los? Die Call of Duty: Warzone ist als Live-Service-Game angelegt und bringt mit der Zeit immer wieder neuen Content, um frisch und spannend für seine Spieler zu bleiben. Auf die bisher größte Änderungen warten die Spieler allerdings schon seit Monaten vergeblich: eine große, neue Map für das normale Battle Royale.

Seit dem Start der Season 2 verdichten sich die Hinweise darauf. Auch die Story scheint schon zu stehen: Zombies überrennen die Stadt und um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen, soll die Verdansk „genuked“ werden.

Nun gibt es ingame wohl auch schon einen kleinen Teaser, der auf das Ende von Verdansk hinweist. MeinMMO zeigt euch den Clip und gibt Hintergründe zum „drohenden“ Nuke-Event.

Warzone: Map von Verdansk geht spontan in die Luft

Was passiert da? In einer kleinen Hütte, die damals Teil der Story zum Reveal von Cold War in Warzone war, findet sich eine Landkarte von Verdansk an einer Wand. Diese Karte ist kein Stillleben – bei manchen Spielern, die einen Blick darauf werfen, fängt die Karte an zu „explodieren“. Auf reddit sind schon mehrere Clips davon unterwegs und wir binden euch einen davon hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Spieler schaut sich die Karte während einer Runde Beutegeld an. Plötzlich kommt es in dem kleinen Raum zu Explosionen, die den Soldaten aber nicht verletzen. Nach dem Feuerwerk füllt sich die Hütte zudem mit Gas. Doch auch davon zeigt sich der Spieler unbeeindruckt – das ist offenbar alles Show.

Wie kann ich mir das selbst anschauen? Wollt ihr euch selbst ein Bild machen, müsst ihr zur kleinen Hütte östlich der TV-Station. Seit dem Start der Season 2 könnt ihr das Häuschen ohne Code betreten – die Türen an beiden Seiten lassen sich einfach öffnen. Kommt ihr von Westen aus Richtung TV-Station, seht ihr die Karte beim Betreten.

Als wir uns das heute ansehen wollten, gab es aber keine vergleichbare Explosion. Wir standen einige Minuten in der Hütte und sahen nur eine kurze Explosion, die auf der anderen Seite der Wand auf dem Schreibtisch hochging. Aber nicht das Feuerwerk, das andere Spieler erleben. Womöglich gibt es bisher unbekannte Voraussetzungen, um das „Easter Egg“ zu aktivieren.

Ihr findet die Hütte mit der bombigen Karte östlich der TV-Station.

Was passiert nun mit Verdansk?

Geht Verdansk wirklich in die Luft? Die Entdeckung des Landkarten-Feuerwerks ist nur die neuste Entwicklung bei einem Thema, das schon fast seit dem Release von Warzone in der Community umher geistert: Die Map Verdansk erlebt eine Atom-Explosion und ändert sich dadurch drastisch oder verschwindet gleich komplett.

Als Ersatz kommt eine völlig neue Map ins Spiel, die sich aus Feuertrupp-Karten von Black Ops Cold War zusammensetzt. Bisher sind das alles Gerüchte und Vermutungen. Teils abgeleitet aus vermeintlichen Insider-Quellen oder Leaks aus den Daten der Warzone. Wirklich konkrete, offizielle Infos zu einer neuen Map gibt es bisher nicht.

Wie geht es jetzt weiter? Im Moment warten die Spieler darauf, dass die Zombie-Bedrohung in Verdansk mal ins Rollen kommt. Seit dem Start der Season 2 gibt es NPC-Zombies auf der Map, die aber nur einen kleinen Bereich der Karte terrorisieren. Die Kontamination verschiebt sich nur, wächst aber nicht. Das Bedrohungs-Protokoll steht weiter bei 5 % wie zum Beginn der Season.

Leaks zeigten jedoch schon einen deutlichen Hinweis auf das Ende von Verdansk und dass die Zombie-Bedrohung damit irgendwie in Verbindung steht. Womöglich handelt es sich dabei aber auch nur um einen neuen Spielmodus, der die Zombies auf der Map in den Mittelpunkt stellt, statt nur schmückendes Gameplay-Beiwerk zu sein.

Vermutungen gehen auch in Richtung Live-Event wie beim Reveal von Cold War in Warzone. Ein gescripteter Spielmodus, der die Spieler eine kleine Story erleben lässt und so das Ende von Verdansk feierlich einläutet.

Nach dem aktuellen Stand lässt sich aber nicht sicher sagen, was passiert. Jeder neue Story-Schnipsel, den Call of Duty zu Warzone und Cold War zeigt, bringt die Storys der beiden CoDs weiter zusammen und immer wieder spielen die Zombies eine Rolle. Sucht ihr noch mehr Hintergründe zum möglichen Live-Event findet ihr hier: CoD Warzone deutet große Änderungen auf alter Map an – Wird Verdansk zerstört?