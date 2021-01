Wir haben 2.812 Leser gefragt: Wie gefällt euch CoD Warzone jetzt mit Cold War?

Im Battle Royale Call of Duty: Warzone gibt es aktuell viel Kritik an Cold War und dessen Integration ins Battle Royale. MeinMMO wollte von euch wissen, wie ihr die neuen Inhalte findet. Hier sind eure Antworten.

Darum ging es: Wir berichteten über Spieler von CoD Warzone, die sich auf reddit über die „Verschmelzung“ mit Cold War beschwerten. Aus ihrer Sicht haben die neuen Inhalte die Situation des Battle Royale verschlimmert. Manche Spieler forderten bereits die Entfernung einiger Inhalte.

Wir haben euch daher gefragt, wie euch die Warzone mit dem „Cold War“-Anstrich.

Das sind die Ergebnisse: Die Umfrage endete am 22. Januar 2021. Jeder MeinMMO-Leser konnte bei der Umfrage genau eine Stimme abgeben. Insgesamt haben 2.812 Leser teilgenommen.

Wie findet ihr die Integration der Inhalte von CoD Cold War in Warzone?

Schrecklich (48,47 % / 1.363 Abstimmungen)

Nicht so gut (21,23 % / 597 Abstimmungen)

Ok (12,52 % / 352 Abstimmungen)

Super (9,50 % / 267 Abstimmungen)

Gut (8,29 % / 233 Abstimmungen) Abstimmungen gesamt: 2.812



Mit 48 % findet fast die Hälfte der Teilnehmer die Integration von Cold War in Warzone schrecklich. Weitere 21 % sind der Meinung, dass der neue Inhalt nicht so gut ankommt. Das ergibt mit 1.960 Lesern eine ordentliche Menge Spieler, die eher einen schlechten Eindruck von der Integration haben.

Auf der anderen Seite finden knapp 13 % von euch die Inhalte OK, 9 % Super und 8 % gut. Zusammengerechnet akzeptieren 30 % von euch die Inhalte aus Cold War.

Die neuen Inhalte kommen nicht gut an

Das sind eure Gründe: In den Kommentaren unter dem Artikel haben einige von euch angesprochen, welche Probleme Cold War verursacht.

Die Integration hat alles schlimmer gemacht. Mittlerweile rennt der Großteil der Spieler mit 3 bis 4 Waffen rum und die sind aus Cold War. Die Nerfs haben da auch so überhaupt nichts gebracht, wenn man ständig dieselbe Waffe in der Killcam sieht. MeinMMO-Leser Gaaschi

Die DMR 14 hat einen zweiten Nerf erhalten, doch viele Spieler zweifeln den Nerf an und vermuten, dass die Waffe wieder OP ist.

MeinMMO-Leser Frank führt in seinem Kommentar sehr ausführlich aus, wo die Probleme von CoD Warzone für ihn aktuell liegen. Aus seiner Sicht ist die Integration von Cold War eine gute Sache, wurde aber nicht ordentlich geplant. Gerade beim Balancing gibt es große Probleme und einige „Modern Warfare“-Waffen könnten eine alternative darstellen, mit entsprechenden Anpassungen beim Handling.

Die aktuellen Semi-Automatischen DMRs sind für ihn praktisch nutzlos, ebenso wie die SCAR, Dragunov oder die Rytec AMR. Dazu kommen Waffen-Aufsätze aus Cold War, die in der Warzone nicht das machen, was in der Beschreibung steht. In seinem Kommentar nimmt er Bezug auf ein Video des CoD-YouTubers JGOD, der auf seinem Kanal Waffen-Setups veröffentlicht und dabei zeigt, wie kaputt manche Aufsätze sind.

In seinem Video zum LMG „Stoner 63“ empfiehlt er zum Beispiel einen Lauf, mit dem die Waffe mehr Fahrzeugschaden anrichten soll – laut Beschreibung. Doch in der Praxis erhöht der Aufsatz die Kugelgeschwindigkeit um ein ordentliches Stück. Sogar so sehr, dass er den Lauf als beste Wahl für die Waffe sieht. Das englische Video binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die Balance scheint ein Problem zu sein

In den Kommentaren wird oft das Balancing der neuen Cold War Waffen als Problem identifiziert. Ein zusätzliches Problem stellt das Skill-basierte Matchmaking (SBMM) dar. In der Community besteht der Wunsch, das SBMM anzupassen und die „Cold War“-Waffen im Vergleich zum restlichen Arsenal anzupassen. Ein weiteres Problem stellen Cheater dar: Ende Januar erreichte die Problematik ihren traurigen Höhepunkt, als beim mit 250.000$-Turnier „Twitch Rivals“ ein Finalist wegen Cheaten disqualifiziert wurde.

Was meint ihr? Findet ihr, dass das Balancing der Cold War Waffen ein Problem ist? Und sollte das SBMM komplett abgeschafft werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.