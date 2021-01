CoD Warzone: Spieler wütend nach „Cold War“-Integration – Alles soll wieder weg

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was meint ihr dazu? Hat die Integration von Cold War der Warzone mehr geschadet als genutzt? Seht ihr überhaupt Probleme in der Warzone, welche die Entwickler schnell angehen sollten?

Die aktuellen Anpassungen sind zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Viele Spieler halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Activision eine Möglichkeit findet, die perfekte Balance zu erreichen. So einige finden es wichtiger, mehr und aktiver gegen Hacker & Cheater vorzugehen und grobe Fehler aus dem Spiel zu entfernen.

Wie geht es mit CoD Warzone weiter? Nach zwei Nerfs für das DRM 14 bleibt abzuwarten, ob sich die Gemütslage der Community wieder beruhigt. Activision wird Cold War aus der Warzone wohl nicht entfernen, sondern weiter in das „Call of Duty“-Universum integrieren.

Dazu kamen Fehler ins Spiel. Neben dem Stim-Glitch, welcher dafür sorgte, die Taktik-Ausrüstung unbegrenzt verwenden zu können, kam auch der Unsichtbarkeits-Glitch zurück. Der Glitch tauchte das erste Mal in Season 1 von Black Ops Cold War auf und war auch der Grund, aus dem die Kampf-Helikopter wieder aus dem Spiel verschwanden . Bis heute sind die neuen Fahrzeuge nicht in die Warzone zurückgekehrt – der Glitch nun leider schon.

Nach wie vor sind für sie zum Beispiel Cheater ein allgegenwärtiges Problem in Call of Duty: Warzone. Trotz der Bemühungen von Activision gegen Cheater vorzugehen, landen viele Spieler noch immer regelmäßig mit einem Hacker oder Cheater in einer Lobby.

Was ist der Auslöser? In einem mittlerweile von den Moderatoren gelöschten Thread auf reddit fordert User “hellorobby” die Entfernung von Cold War aus der Warzone mit den Worten “Wir können uns alle darauf einigen”. Der Thread erhielt binnen kürzester Zeit 2.000 Upvotes und über 200 Kommentare. Der Thread kanalisiert die Wut der Spieler nach den letzten Bugs, Glitches und Problemen der vergangenen Wochen.

Nach der Integration von Cold War in Call of Duty: Warzone sind viele Spieler frustriert. Aus ihrer Sicht haben die neuen Inhalte die Situation des Battle Royale verschlimmert, anstatt für mehr Spielspaß zu sorgen. Auf reddit fordern einige Spieler bereits die Entfernung der „Cold War“-Inhalte.

