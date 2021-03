CoD Cold War gibt euch nun eine Auszeit, wenn ihr euch nicht benehmen könnt

Das Mid-Season-Update von Call of Duty: Black Ops Cold War ist online und bringt einiges an Neuerungen mit. Darunter eine Anpassung im Ligaspiel-Modus, die dafür sorgt, dass unfaire Spieler eine Zeit lang keinem Match mehr beitreten können.

Mit dem Ligaspiel-Modus (League Play) brachte Call of Duty: Black Ops Cold War einen SBMM-Modus (Skill-basiertes Match-Making). Ihr messt euch dabei fast nur mit Spielern, die ungefähr auf eurem Niveau liegen. Dafür gibt es eigene Regeln bei Ausrüstung und Modi. Zweimal die Woche laufen Events, in denen ihr mit 50 anderen Soldaten um die besten Ränge spielt. Bessere Ränge bedeuten bessere Belohnungen.

Mit dem Ligaspiel-Rang steigt auch das Niveau. Die Matches werden schwitziger, der Puls kommt an die Grenzen. Läuft es mal nicht so gut, gibt es Spieler, die dann gern mal das Match verlassen – „Rage-Quit“ ist angesagt. Doch besonders bei Ligaspielen ist das richtig nervig, denn es geht um die Platzierungen am Ende eines Events.

Mit dem neuen Mid-Season-Update der Season 2 versuchen die CoD-Entwickler, dem entgegenzuwirken. Es wurden zwei neue Regeln eingeführt, die Soldaten, die sich nicht benehmen können, eine Weile vom Liga-Betrieb ausschließen. MeinMMO zeigt euch die Details.

Ligaspiel sanktioniert Rage-Quit und Friendly Fire

Was hat sich nun geändert? Das neuste Update möchte schlechten Verlierer, die vorzeitig das Match verlassen, nicht mehr gestatten, einfach die nächste Runde zu starten. Dasselbe gilt für Spieler, die übermäßig wegen Friendly Fire auffallen, also ihre eigenen Mitspieler angreifen. Die Entwickler schreiben dazu in den Patch Notes:

Wir haben neue Match-Strafen für Spieler eingeführt, die ein laufendes Match verlassen oder wegen Friendly Fire auffallen, um die kompetitive Erfahrung aller Spieler zu verbessern. Bei mehreren Verstößen steigen die Strafen – play nice or pay the price. Aus den Patch Notes via treyarch.com

Wie sehen die Strafen aus? Das lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. Wir haben versucht, eine Strafe zu triggern, bekamen aber nur ein schlechtes Gewissen. Geht man von anderen Spielen mit Ranglisten aus (wie League of Legends), könnte die erste Straf-Runde 5 Minuten Pause vom Ligaspiel bringen.

Je öfter ihr auffallt, desto höher fallen die Strafen aus. Gut Möglich, dass ihr danach schon 15 Minuten und bei mehrmaligen Verstößen auch mal eine Stunde warten müsst.

Gibt es direkt Strafen? Wenn ihr einmal ein Match verlasst oder einen Team-Kameraden erledigt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es geht hier um mehrmalige Verstöße, die auf ein Muster schließen lassen. Stürzt zum Beispiel mal das Spiel ab oder rennt euch ein Mitspieler ins Visier, werdet ihr nicht gleich mit einer Strafe belegt.

Ligaspiel soll Call of Duty kompetitiver machen

Wo liegt der Reiz des Ligaspiels? Der normale Multiplayer ist mit seinen vielen Gadgets, Scorestreaks und unterschiedlichen Waffenklassen nicht besonders gut für kompetitives Gameplay geeignet. Zu viele Items ruinieren in zu vielen Situationen eine faires „Gegeneinander“. Der Multiplayer-Modus ist Krieg – da geht das in Ordnung. Doch auf kompetitiver Ebene geht es mehr um Taktiken, Vorgehensweisen und den Schusswaffen-Skill der Spieler.

Fans von Call of Duty, die es etwas kompetitiver mögen, finden in den CDL-Modi oder dem Ligaspiel-Modus eine Anlaufstelle. Es gibt weniger Ausrüstung, kleinere Teams und nur ein paar Spielmodi mit ausgewählten Maps. Durch den Ligaspiel-Modus kann man jetzt zudem Belohnungen einsacken und hat eine Rangliste, die Aufschluss darüber gibt, wie gut man selbst eigentlich ist.

Alle Ausrüstungen, die aktuell im League Play ausgeschlossen sind.

Kein Wunder also, dass CoD im „League Play“ nun härtere Geschütze auffährt. Die Soldaten, die hier unterwegs sind, gehören zu den Top-Spielern und den größten Fans der Shooter-Reihe. Durch die neuen Sanktionen für Rage-Quitter und Kameraden-Killer werden die Probleme zwar nicht verschwinden, doch es ist gut möglich, dass diese unfairen Spielweisen etwas zurückgehen.

Wollt ihr mehr über die Regeln und Belohnungen des Ligaspiel-Modus wissen, schaut bei unserem Special auf MeinMMO vorbei: Alles zum neuen Ligaspiel-Modus in CoD Cold War – Ränge, Belohnungen, Regeln