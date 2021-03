Activision befiehlt beliebter Stats-Seite zu CoD Warzone: „Macht sofort dicht“

Der Publisher Activision hat die Betreiber einer beliebten Stats-Seite zu Call Of Duty: Warzone aufgefordert, ihre Seite bis zum 29. März zu schließen. Diese kämpfen nun ums Überleben und mobilisieren ihre Community.

Was ist passiert? Die Seite SBMM Warzone stellt Spielern allerhand Statistiken zu CoD Warzone zur Verfügung. Nun hat Publisher Acitvision über ihre Anwälte die Betreiber der Website kontaktiert und die Anweisung gegeben: Bis Montag, den 29. März, muss die Seite zu machen. Das gaben die Betreiber Ben und Dav über Twitter bekannt.

Was ist der Grund? SBMM greift offenbar auf Systeme von CoD Warzone zu. Das will der Publisher unterbinden. Wörtlich heißt es dazu: “Wir können ihre API nicht benutzen.” Beim Publisher gibt es offenbar Bedenken wegen der Datensicherheit, so die Macher der Seite.

Was bedeutet API?

Das ist eine sogenannte Programmierschnittstelle. Eine Programmierschnittstelle dient dazu, Informationen zwischen einer Anwendung und Programmen auszutauschen. In diesem Fall ist die API von Warzone dafür zuständig, Spielerdaten wie Kills und Siege zu erfassen.

Was ist das für eine Seite? SBMM WArzone ist vor allem bei Hardcore-Spielern von Warzone beliebt. Sie stellt umfangreiche Daten für CoD-Spieler zur Verfügung und gibt Einblick in eure Zahl an Abschüssen und Toden. Da Warzone keine eigene Rangliste oder Ranked-Modus hat, wird die Seite von vielen Spielern als Ersatz genutzt. Dabei bieten sie auch eine Art Premium-Mitgliedschaft an, die noch präzisere Daten einsehbar macht und weitere Vorteile liefert.

Die Betreiber versuchen nun, die Seite in letzter Sekunde zu retten.

Macher streben Partnerschaft mit Activision an

So soll die Seite online bleiben: Auf Twitter mobilisieren die Betreiber von SBMM ihre Community. Sie hoffen darauf, eine Partnerschaft mit Activision eingehen zu können und so mit offizieller Genehmigung weitermachen zu können: “Wir haben mehrfach versucht, sie zu erreichen. Irgendjemand, der bei Activision arbeitet: Kontaktiert uns!”

Man wollte alles versuchen, damit die Seite weiter läuft. Dazu gehören auch etwaige Verbesserungen, Einschränkungen oder andere Änderungen, um die Anforderungen an eine Partnerschaft zu erfüllen.

Sollte das nicht gelingen, werde man alles versuchen, um Premium-Mitglieder zu entschädigen.

“Großartiger” Ersatz für Ranglisten in Warzone

So reagieren die Spieler: Unter dem Aufruf der Website-Betreiber zeigen sich zahlreiche Spieler enttäuscht. Auch bekannte Content Creator wie Vikkstar oder Drift0r sind traurig über die Nachricht. Vikkstar schreibt dazu auf Twitter: “Tut mir leid, dass das passiert, eure Seite ist ein tolles Werkzeug, besonders, da Warzone kein eigenes Ranked-System hat. Ich beabsichtige, Activision das wissen zu lassen.”

Auch Drift0r ist nicht erfreut, sieht eine mögliche Rettung aber kritisch, da die Nachricht von Activions Anwälten kam. Auf Twitter schreibt er: “Das ist Mist. Ihr bietet einen großartigen Service. Leider […] ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand [von Activision] mit euch sprechen kann. Die Antwort wird von oben bis ganz nach unten lauten: ‘Wir können das nicht kommentieren, sprecht mit den Anwälten’ und das wird es gewesen sein.”

Manche Spieler zweifeln die API als Grund für die Schließung allerdings an. Sie vermuten, dass das Anbieten von Premium-Accounts ein Dorn im Auge von Activision sein könnte, da jemand mit ihrer API Geld verdient. Dabei handelt es sich allerdings um Vermutungen, der Publisher hat nichts Derartiges kommuniziert. Es bleibt also abzuwarten, wie es mit SSBM Warzone weiter geht.

Was haltet ihr von der Schließung? Nutzt ihr die Seite für eure eigenen Stats? Versteht ihr den Grund für die Schließung? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren.

