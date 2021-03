Es kursiert ein frischer Leak zum nächsten Call of Duty. Das soll 2021 erscheinen, den Arbeitstitel „WWII: Vanguard“ tragen und in einer alternativen Version unserer Welt spielen, in welcher der Zweite Weltkrieg niemals endete. Das löst bei Spielern eine heiße Debatte aus: Wie könnte so ein Call of Duty aussehen?

Das ist der Leak: Die Fanseite „Modernwarzone.com“ sagt, sie hat von „Quellen“ mehr Informationen über das neue Call of Duty erhalten, das 2021 erwartet wird. Offiziell weiß man von dem Spiel bisher lediglich, dass Activision Blizzard es gegen Ende 2021 veröffentlich wird. Mehr Infos gibt es von offizieller Seite noch nicht.

Der Leak sagt:

Das neue Call of Duty trägt den Arbeitstitel „WWII: Vanguard“

Das Spiel wird vor allem vom Studio Sledgehammer Games entwickelt: Sie hatten zuletzt das 2017er Call of Duty „Call of Duty: WWII“ herausgebracht und davor, im Jahr 2014, Call of Duty: Advanced Warfare

Das Spiel soll in einer „alternativen Zeitlinie“ spielen, in welcher der Zweite Weltkrieg nicht 1945 endete, sondern bis in die 1950er anhält

Das Spiel soll zum Teil in den 1950ern spielen

Hoffnung auf neue, unverbrauchte Ideen beim 2021er Call of Duty

Das ist die Diskussion: Die Idee, dass das neue Call of Duty im Zweiten Weltkrieg spielen soll, kursiert schon länger. Die Information löste eher ein „Schon wieder?“ aus. Es wirkte auf viele so, als mache Sledgehammer einfach dasselbe noch mal wie 2017 mit Call of Duty: WW2. Die neue Info aber, dass sich das Spiel in einer alternativen Zeitlinie bewegt, gibt den Spielern mehr Gesprächsstoff.

So ist die Diskussion um den Leak mit 900 Kommentaren aktuell das größte Thema im allgemeinen Gaming-Reddit (via reddit).

Viele Nutzer scheinen vor allem die Idee gut zu finden, dass Call of Duty in den 50ern spielen könnte. Ein Nutzer sagt: Hier hätte Call of Duty die Gelegenheit auf Konflikte einzugehen, die selten beleuchtet werden. Schauplätze wie Korea oder Nordafrika hält man für interessante Settings.

Viele Fans von Call of Duty haben sich intensiv mit der Geschichte der Weltkriege befasst und spekulieren, wie ein alternativer Zweiter Weltkrieg hätten laufen können. Sie vermuten in einer alternativen Welt könnten sich die Alliierten gegen die Sowjetunion gewandt haben und sehen hier Möglichkeit für einen Konflikt, den sie gerne nachspielen würden. Es werden zahlreiche Optionen durchgesprochen, wie der Zweite Weltkrieg einen signifikant anderen Verlaufen genommen hätte, wären bestimmte Ereignisse anders gelaufen.

2017 führte Call of Duty die Spieler in den Zweiten Weltkrieg.

Nazis könnten in die USA einfallen und dann besiegt werden

Einige Nutzer auf reddit ziehen den Vergleich zu Wolfenstein: In der Shooter-Reihe haben die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Welt erobert. Ein Nutzer fragt einfach: “Also, wie Wolfenstein?”

Ein anderer widerspricht ihm aber: Der Leak sage ja nicht, dass die Nazis gewonnen hätten, sondern dass der Krieg noch anhält. Er schlägt als Theorie vor, dass der Zweite Weltkrieg sich auf das Gebiet der USA erstrecken könnte. Wenn’s nach Call of Duty geht, würden die Amerikaner die Nazis aber natürlich letztlich zurückschlagen.

Man sieht es kontrovers, wie die Entwickler den Ansatz mit der alternative Zeitlinie angehen sollten:

Eher luftig-leicht, mit ein bisschen Kitsch und Humor?

oder ganz ernst und seriös, ohne Nazi-Roboter und Tesla-Waffen?

Beide Lager finden einige Zustimmung bei den interessierten Spielern.

In jedem Fall scheint die Idee, dass sich Call of Duty einer alternativen Zeitlinie zuwenden könnte, viele Diskussionen auszulösen. Wenn der Leak stimmt, sind viele Optionen offen, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln könnte.

Während „Spielt im Zweiten Weltkrieg“ eher klar definiert wirkte, eröffnet “Alternative Zeitlinie” nun die Möglichkeit zur Diskussion.

So können sich Spieler ihr eigenes “Traum Call of Duty” zusammenfantasieren,.

Wie ernst sollte man den Leak nehmen? Der Leak kommt von einer Fanseite und scheint zwei Leaks zusammenzubringen, die beide kursieren: Call of Duty spielt gleichzeitig in den 1950ern und während des Zweiten Weltkriegs. Mit der “alternativen Zeitlinie” lässt sich das erklären.

Klar ist, dass nichts davon als gesichert gelten kann.

Das Studio “Sledgehammer Games” scheint sowas wie das Sorgenkind von Activision Blizzard zu sein. Die Gründer und Köpfe des Studios haben es 2018 verlassen. Einer der beiden, Michael Condrey, hat sich kritisch mit Activision Blizzard und deren Einfluss auf Call of Duty auseinandergesetzt:

