Auf Steam gibt es zahlreiche Shooter, die wahlweise PvE, PvP oder einen Mix aus beidem bieten. Doch welche Shooter sind die beliebtesten?

Wie wurde die Liste zusammengestellt? Um die 5 beliebtesten Shooter auf Steam zu bestimmen, haben wir uns die Spielerzahlen der einzelnen Spiele angeschaut. Hierbei fiel besonders die Anzahl der durchschnittlich aktiven Spieler in den vergangenen 30 Tagen ins Gewicht (Stand 18. August 2023).

Platz 5: Call of Duty

Genre: Arena-Shooter, Battle Royal | Entwickler: Activision | Steam-Release: 28. Oktober 2022 |

Steam-Spielerzahlen: 65.119,9 | Modell: MW2: Buy-to-play, Warzone: Free-to-play |

Perspektive: First-Person

Was ist das für ein Spiel? Call of Duty hat einen kleinen Vorteil, gegenüber anderen Spielen in der Liste. Das bekannte Shooter-Franchise verbindet gleich mehrere Titel unter einem gemeinsamen Reiter.

So teilen sich sowohl das 2022 veröffentliche Modern Warfare 2 als auch der „Battle Royal“-Ableger Warzone die Spielerzahlen auf Steam.

Obendrein ist es durchaus denkbar, dass auch die Zahlen des am 10. November erscheinenden Modern Warfare 3 in dieselbe Kategorie fallen werden, schließlich sagt Activision, Spieler können zum ersten Mal ihre Reise, ihren Fortschritt und ihre Geschichte nahtlos für ein Jahr fortsetzen (via callofduty.com).

Wie beliebt ist es? Wenn die Spielerzahlen von MW2 und Warzone getrennt dargestellt würden, wäre ein Platz in der Top-5 für die Shooter-Reihe hart umkämpft gewesen. In den vergangenen 30 Tagen kam die CoD-Kombination auf durchschnittlich 65.119,9 Spieler.

Mit dem bevorstehenden Release von Modern Warfare 3 werden die Spielerzahlen voraussichtlich wieder steigen – zumindest vorübergehend. CoD-Veteranen von 2009 dürfen sich zumindest über die Rückkehr aller Maps des originalen MW2s freuen:

Platz 4: Team Fortress 2

Genre: Helden-Shooter | Entwickler: Valve | Steam-Release: 10. Oktober 2007 |

Steam-Spielerzahlen: 96.601,6 | Modell: Free-to-play | Perspektive: First-Person

Was ist das für ein Spiel? Team Fortress 2 ist ein schon 2007 veröffentlichter Helden-Shooter von Valve, in dem ihr mit einzigartigen Charakteren in unterschiedlichen PvP-Modi um den Sieg spielt. Jeder Held hat dabei besondere Fähigkeiten, Waffen und Aufgaben im Team.

Gespielt werden klassische Modi wie Payload und Capture the Flag. Spielerisch hat Team Fortress zudem Spiele wie Overwatch inspiriert, das auf Steam allerdings einen eher bescheidenen Start hinlegt und sogar eines der am schlechtesten bewerteten Spiele aller Zeiten ist.

Ansonsten zeichnet sich Team Fortress 2 vor allem durch seinen eher Comic-haften Stil sowie seinen abgedrehten Humor aus.

Wie beliebt ist es? Team Fortress 2 kam in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich auf 96.601,6 Spieler. Das ist etwas schwächer als noch im Juli 2023, aber stärker als in den Vormonaten Mai und Juni.

Team Fortress ist aber anscheinend nicht bei allen beliebt – Entwickler Valve vermeidet es, den Helden-Shooter trotz seines Erfolges mit regelmäßigen Updates oder gar einem Remaster zu versorgen. Das führt dazu, dass die Spieler von Team Fortress 2 neidisch auf einen anderen Shooter sind.