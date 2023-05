Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten am 10. Mai mit dem „Reloaded Update“ in die Mid-Season 3. Hier bekommt ihr alle Infos zum Update und dem Content in einer schnellen Übersicht.

Call of Duty hält seine aktuellen Titel mit regelmäßigen Season-Updates frisch. Alle paar Wochen kommen neue, kostenlose Inhalte ins Spiel und oft gibt es auch Balance-Anpassungen.

Am 10. Mai steht das nächste Update an und die Mid-Season 3 startet. Highlights sind eine neue 6vs6-Map für MW2 und der Ranked-Modus für Warzone 2 – was es sonst zu wissen gibt, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Den kurzen Trailer der kompletten Season 3 könnt ihr euch hier ansehen:

CoD: Mid-Season 3 – Update, Download, Preload

Wann kommt das Update? Call of Duty hat den Termin auf den 10. Mai gelegt. Es ist allerdings noch unklar, zu welcher Uhrzeit es losgeht. Erfahrungsgemäß rechnen wir mit einem Start am Abend, zwischen 17 und 19 Uhr deutscher Zeit.

Gibt es einen Preload? Die Preloads der letzten Seasons waren oft unregelmäßig, auch trotz Ankündigung. Habt ihr die Möglichkeit, dann schaut kurz vor dem Start des Updates rein, ob ihr einen Preload starten könnt. Rechnet aber nicht fest damit.

Wie groß wird das Update? Die Ankündigungen der Season 3 halten sich in Grenzen, wir rechnen deshalb mit einem eher kleinen Update. Maximal um die 5 GB.

Was steckt im Update? Für MW2 und Warzone 2 startet mit der neuen Season ein Challenge-Event, mit dem ihr euch Cosmetics erspielen könnt – „Trophy Hunt“. Zudem gibt es 3 neue Waffen:

FTAC Siege (Handfeuerwaffe)

GS Magna (Handfeuerwaffe)

Wurfstern (Ausrüstung)

Weiter unten findet ihr den Content, der sich zu MW2 oder Warzone 2 zuordnen lässt.

Die neuen Handfeuerwaffen bieten einen automatischen Feuermodus.

CoD MW2: Mid-Season 3 – Content

Was kommt für CoD MW2? Eine neue 6vs6-Map, ein paar neue Modi und PvE-Inhalte sind geplant:

Alboran Hatchery 6vs6 Eine mittelgroße Map, bekannt aus der Sniper-Mission in der Kampagne

Raid – Episode 3 Neuer Raid – nach dem Durchspielen erhaltet ihr „Alex“ als Operator

Special Ops Mission: Defender Koop-Verteidigungsmission

Neue Modi Giant Infection: Der irre Infektionsmodus auf den großen Battle Maps 3vs3-Faceoff: Feuergefechte mit 6 statt 4 Spielern



Das waren die angekündigten Inhalte für MW2. Hier findet ihr ein Bild der neuen 6vs6-Map:

CoD Warzone 2: Mid-Season 3 – Content

Was kommt für Warzone 2? Im Mittelpunkt der Mid-Season 3 steht in Warzone der neue Ranked-Modus:

Ranked-Modus (Beta) Striktes, Skill-basiertes Matchmaking, eigene Regeln, Belohnungen und Ranglisten-Systeme

Neue Gameplay-Elemente Perk-Pakete: Lootbare Perks Mobile Kaufstation: Ein Händler zum Mitnehmen Koschei Complex: Neuer DMZ-Bereich, viel Dunkelheit



Hier könnt ihr noch einen Blick auf die Roadmap der kompletten Season 3 werfen:

Das war die komplette Übersicht der Mid-Season 3 von Call of Duty. Habt ihr Fragen oder eine Meinung zum Thema, lasst einen Kommentar da.

