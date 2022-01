Ich glaube, die Spieler verstehen nicht, was ein digitaler Sekundärmarkt für sie bedeuten kann. Im Moment glauben die Spieler aufgrund der aktuellen Situation und des Kontextes von NFTs wirklich, dass sie erstens den Planeten zerstört und zweitens nur ein Werkzeug für Spekulationen sind. Aber was wir zuerst sehen, ist das Endspiel. Das Endspiel besteht darin, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Gegenstände weiterzuverkaufen, wenn sie sie nicht mehr brauchen oder das Spiel nicht mehr spielen wollen.

Darum soll das alles etwas Gutes sein: Das Problem sei also laut Ubisoft, dass Spieler noch nicht verstanden hätten, was NFTs und Blockchain-Technologien für Vorteile für Gamer bringen würden. Er erklärt dazu weiter:

Was ist die Meinung der Manager zu dem Quartz-Flop? Interessanterweise wurden die negativen Reaktionen teilweise schon bei Ubisoft erwartet. So sagt Nicolas Pouard gleich zu Beginn des Interviews:

Doch schon die Ankündigung von Quartz führte zu einem Shitstorm und Spieler schienen die Idee von NFTs in Games zu hassen. Das Feedback war so übel, dass Ubisoft am Ende das Video dazu sogar „versteckte“ .

