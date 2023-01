Mann wird verhaftet, nachdem er eine Twitch-Streamerin belästigt und verfolgt hat

Keth “justketh” ist auf Twitch als IRL-Streamerin unterwegs und lässt die Zuschauer an ihrem Leben teilhaben. Bei einem Urlaubs-Stream am Pool kam es zu einem Zwischenfall mit einem anderen Hotel-Gast, die Streamerin ging zur Polizei.

Wer ist die Streamerin?

justketh ist eine französisch-thailändische Streamerin, in ihren Streams spricht sie Englisch und Thai

bevor sie Vollzeit-Streamerin wurde, was justketh als Grafik-Designerin tätig

nun lässt sie ihre Zuschauer als IRL-Streamerin an ihrem Leben und ihren Reisen teilhaben

Was sind IRL-Streams? Diese Art Streams findet “in real life”, also “im echten Leben” statt. Während Streamer wie MontanaBlack oft aus ihren dunklen Gaming-Höhlen streamen, sind IRL-Streamer draußen unterwegs und zeigen sich in alltäglichen Situationen.

Das mag harmlos klingen, ist aber ziemlich gefährlich: sogenannte Stream Sniper versuchen oft, den Aufenthaltsort eines Streamers ausfindig zu machen und den Stream zu stören. Es kann aber auch zu Auseinandersetzungen mit Wildfremden kommen.

Deutsche Twitch-Streamerin wird in den USA auf offener Straße verfolgt, bedrängt, beschimpft

Pool-Stream führt zu einer Auseinandersetzung

Was war das für ein Stream? In einem Stream vom 2. Januar zeigte sich justketh am Pool ihres Hotels. Dabei kam es zu einem Zwischenfall mit einem anderen Hotel-Gast.

Dieser lud die Streamerin ein, sich zu ihm an den Pool zu setzen. Dabei soll er eine sexuell anzügliche Geste gemacht haben, über die sich justketh ärgerte. Sie versuchte, ihren Stream fortzusetzen, wurde aber erneut gestört.

Der Mann näherte sich der Streamerin und verlangte, sie solle “die Klappe halten”, er versuche, sich zu entspannen und fühle sich gestört. justketh entfernte sich von dem genervten Gast, sie habe noch Dinge zu erledigen.

Im Weggehen rief sie ihm noch hinterher, dass er ein verdammter Idiot sei, der Mann machte daraufhin kehrt und verfolgte die Streamerin. Als sie dem Hotel-Personal die Situation schildert, taucht der Gast erneut im Hintergrund auf, offenbar wirft er ihre am Pool zurückgelassene Ausrüstung auf den Boden.

Einen Clip der Auseinandersetzung seht ihre hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auseinandersetzung endet im Gefängnis

Wie ging es nach dem Vorfall weiter? Auf Anraten ihrer Zuschauer ging justketh zur Polizei und meldete den Mann. Dieser wird daraufhin festgenommen. Ein weiterer Clip zeigt die Streamerin auf dem zur Station, um ihre Aussage zu machen, der Hotel-Gast ist im Hintergrund zu sehen und trägt Handschellen.

Wie justketh ihren Zuschauern mitteilt, habe der Störenfried eine Geldstrafe zahlen sollen, welche er jedoch aufgrund von Bank-Problemen nicht zahlen konnte. Daraufhin habe er die Nacht im Gefängnis verbringen müssen.

Wer hat sich falsch verhalten?

Welche Sichtweisen gibt es? Online entstand schnell eine Diskussion als Reaktion auf die Aufnahmen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. justketh stellt die Situation so dar: Der Mann sei wütend geworden, nachdem die seine Avancen abgewiesen habe.

Doch einige Zuschauer sehen die Situation anders: Der Hotel-Gast sei gegen seinen Willen gefilmt worden und habe sich dadurch wohl gestört gefühlt. Auf reddit, wo der Clip im LivestreamFail-Subreddit diskutiert wird, heißt es etwa, die Situation sei “rundherum seltsam”.

Das Verhalten des Mannes sei zwar nicht in Ordnung, es sei aber auch nicht angebracht, an einem Hotel-Pool zu streamen. Viele Menschen hätten wohl ein Problem damit, in so einer Situation gefilmt zu werden (via reddit).

In einer Reihe von Posts auf Twitter sprach justketh über den Vorfall. Sie sagt, sie habe den Mann gar nicht bewusst gefilmt, sondern lediglich ihre Kamera positioniert, um ihren Sprung in den Pool zu zeigen. Er habe auch gar kein Problem damit gehabt und sie sogar angelächelt.

Erst, als sie ihn zurückgewiesen habe, sei er aggressiv geworden.

justketh ließ sich von dem Vorfall nicht von ihren IRL-Streams abhalten und teilt auch den Rest ihres Urlaubs in der thailändischen Stadt Pattaya mit ihren Zuschauern.

Seit IRL-Streams 2016 als Kategorie auf Twitch eingeführt wurden, führten sie immer wieder zu Problemen in der Öffentlichkeit. Der wohl kontroverseste IRL-Streamer Ice Poseidon wurde 2017 permanent von Twitch verbannt, nachdem es bei einem seiner Streams zu einer Bombendrohung gekommen war.

Twitch: Streamer wird in Flugzeug ge-„Swatted“ – Hat es kommen sehen