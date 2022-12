Twitch-Streamer Trymcas entwickelt absurde Strategie, um sich mit Gaming zum Joggen zu motivieren

Maximilian “Trymacs” Stemmler gehört zu den erfolgreichsten Streamern im deutschen Twitch. In einem Stream sprach er über Vorsätze fürs neue Jahr – und entwickelte eine verrückte Strategie, um sie auch wirklich durchzuziehen.

Nicolas Stemmler, der Bruder von Twitch-Streamer Trymacs, veröffentlicht unter dem Namen How To Be Human Videos zu psychologischen Themen. In einem Video widmete er sich guten Vorsätzen fürs neue Jahr und gab Tipps, wie es mit der Motivation klappen soll (via YouTube).

Trymacs reagierte im Stream auf das Video und ließ sich für seine eigenen Vorsätze inspirieren.

Mit Pay2Win zu den Neujahrs-Vorsätzen

Um welche Vorsätze geht es? Im Video von Trymacs’ Bruder geht es unter anderem darum, sich mit Belohnungen zu motivieren, um die Vorsätze besser durchzuhalten. Das bringt den Streamer ins Grübeln: Trymacs sinniert darüber, wie er sich fürs regelmäßige Joggen belohnen könnte.

Vom ersten Vorschlag seiner Community, als Belohnung eine Serie auf Netflix zu schauen, hält Trymacs eher wenig. Das könne man schließlich auch einfach so machen, so der Streamer. Dann hat ein Zuschauer die zündende Idee:

Wie will sich Trymacs belohnen? Aus seinem Chat erhält Trymacs den Vorschlag, sich mit Mauer-Upgrades im Mobile Game Clash of Clans zu belohnen. Der Streamer ist sofort dabei. Für jede Runde joggen will er eine Mauer im Spiel mit der Ingame-Währung Gems auf das nächste Level bringen – das würde dann jedes Mal 20 € kosten.

Wie kommt die Idee an? Die Community von Trymacs ist eher geteilter Meinung darüber, ob der Streamer mit dieser Motivation wirklich beim Joggen durchziehen kann. In den Kommentaren unter einem Clip des Streams gehen die Meinungen auseinander:

Die einen scherzen, dass Trymacs von nun an bestimmt 20 Mal am Tag joggen gehen wird, um seine Mauern upgraden zu dürfen und bald sogar fit für einen Marathon sein könnte. Andere haben weniger Vertrauen in den Streamer: so würden die Mauern sicher niemals auf das Höchstlevel kommen.

Wie findet ihr die Idee, sich mit Zocken zu belohnen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Vorsätzen fürs neue Jahr da.

Dass Trymacs tatsächlich über Durchhaltevermögen verfügt, stellte der Streamer bereits unter Beweis. Im Oktober ließ er seinen Chat darüber abstimmen, ob er mit seinen Streams zu FIFA 23 aufhören soll und deinstallierte das Spiel prompt. Tatsächlich war es seitdem nicht mehr in seinen Streams zu sehen.

Ob Trymacs beim Joggen auch am Ball bleibt, ist abzuwarten.

