Genialer Monitor von Samsung sorgt in der Gaming-Szene für Aufsehen

Auf der CES, der größten Elektronikmesse der Welt, werden jedes Jahr viele Neuheiten vorgestellt. Mit dabei ist dieses Mal ein riesiger Monitor von Samsung. Doch warum zeigen sich so viele Gamer davon begeistert?

Die Consumer Electronics Show, kurz CES, gehört zu den wichtigsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik. Hier stellen verschiedene Hersteller häufig Neuheiten im Hardware-Bereich vor.

So hatte Sony auf der CES endlich neues Zubehör für die PS5 vorgestellt

AMD hatte mit Ryzen 6000 Mobile spannende Neuerungen für neue Notebooks angekündet.

Auch Hersteller Samsung hatte an der CES 2022 viele Neuheiten vorgestellt. Insbesondere bei den Gaming-Monitoren hat sich einiges getan. Im Gaming-Bereich ist Samsung vor allem für seine Odyssey-Serie bekannt. Anlässlich der CES 2022 hatte Samsung einen ganz besonderen Odyssey-Monitor vorgestellt.

Neuer Samsung Odyssey Ark setzt auf extreme Krümmung

Bei Gaming-Monitoren wird die Krümmung des Displays in R angegeben. Viele Monitore beginnen mit einer Krümmung von 1800. Je kleiner die Zahl, desto stärker ist die Krümmung der Kurve.

Der neue Gaming-Monitor von Samsung setzt auf eine Krümmung von 1000R. Das soll dem menschlichen Sichtfeld am nächsten kommen. Mit dem T55 hat Samsung bereits einen extrem gekrümmten Monitor im Sortiment, dieses Display bot aber „nur“ 75 Hz. Jetzt erweitert der Hersteller sein Portfolio mit einem weiteren Monitor.

Der 55-Zöller hört auf den Namen Odyssey Ark und besteht aus einem riesigen Display-Panel. Das kann außerdem noch um 90 Grad gedreht werden. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn ihr viele Fenster auf eurem Desktop offen habt wie etwa E-Mails, einen Online-Call oder eine Besprechungsnotiz.

Aus diesem Grund hat der Monitor einen so großes Standbein, damit der Monitor auch gedreht werden kann. Hinzu kommt noch eine Fernbedienung, die ihr auf den Schreibtisch legen könnt. Damit könnt ihr etwa die Ausrichtung der Fenster ändern oder die Bildschirmauflösung. Das wirkt auf den ersten Blick ziemlich intuitiv.

Mit dem Control-Center könnt ihr verschiedene Dinge anpassen, etwa die Größe der Fenster auf dem Display.

Was bringt so eine Krümmung? Die Krümmung eines Curved-Monitor sorgt dafür, dass ihr beim Zocken stärker in das Spielgeschehen eintauchen könnt. In der Fachsprache nennt man das Immersion.

Doch von der Immersion einmal abgesehen, hat so eine Krümmung auch ganz praktischen Nutzen. So ist die Wölbung an die natürliche Krümmung des menschlichen Auges angelehnt. Das Seherlebnis wird dadurch verbessert, denn ihr nimmt Inhalte auf eurem Monitor nicht mehr verzerrt wahr. Außerdem habt ihr durch die Wölbung des Displays ein breiteres Sichtfeld.

Wann erscheint der Gaming-Monitor und was wird er kosten? Samsung hatte erklärt, dass der Monitor im 2. Quartal 2022 offiziell verkauft werden soll. Einen Preis hatte Samsung noch nicht genannt, wir gehen aber davon aus, dass das Gerät nicht gerade günstig sein dürfte. Bereits der Odyssey Neo G9 kostet mehr als 2000 Euro.

Der Monitor beeindruckt Gamer und YouTuber

Was sind die Reaktionen? Die meisten User und Zuschauer zeigen sich von dem vorgestellten Monitor schwer beeindruckt. So konnte der YouTuber „Booredatwork.com“ den Monitor auf der CES 2022 ausprobieren und auch seine Zuschauer kommentieren unter dem Video, dass das Gerät echt gut aussehe.

Ein User meint etwa: „Vertikal aufgestellt, erinnert mich der Monitor an die Zentrale eines Raumschiffs.“

Ein anderer schreibt etwa: „Das [der Monitor] wird ein Sofortkauf, wenn er nicht mehr als 2000 US-Dollar kosten wird.

Doch viele User befürchten, dass dies genau das Problem des Monitors sein könnte und der Monitor nicht gerade günstig ausfallen dürfte. So schreibt einer: “Der Preis dürfte lächerlich [hoch] sein.”

Auch das Online-Magazin Cnet zeigt sich beeindruckt (via youtube.com)

Bereits der teure Odyssey Neo G9 hatte die User begeistern können

Mit dem Oddyssey Neo G9 hatte Samsung einen Highend-Monitor für Gamer vorgestellt. Immerhin kostet das Gerät mehr als 2000 Euro, doch viele Tester konnte Samsung mit seinem neuen Gerät überzeugen.

Dennoch gilt sowohl für den neu vorgestellten Odyssey Ark als auch für den Neo G9, dass ihr entsprechend potente Hardware benötigt, wenn ihr das Gerät wirklich ausnutzen wollt. HomeOffice dürfte mit jeder Hardware klappen – solltet ihr jedoch Spiele zocken wollen, dann braucht ihr eine leistungsfähige Grafikkarte wie eine RTX 2080 oder eine RTX 3080.

