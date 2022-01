Während der Keynote zur CES 2022 kündigte Sony offiziell das neue PlayStation VR2-System für die PS5 an. MeinMMO fasst alle wichtigen Infos zusammen.

Schon im Voraus hatte Sony die PS VR2-Controller vorgestellt. Nun hat Sony auch die passende Hardware dazu gezeigt und gleich noch ein exklusives Spiel angekündigt.

Das ist es eine interessante Entwicklung, denn Sony hatte vor knapp 2 Jahren noch erklärt, dass VR in den kommenden Jahren fürs Gaming nicht wichtig sei, man dennoch fest an die Kombination aus PlayStation und VR glaube.

MeinMMO erklärt euch, was PS VR 2 ist und warum ihr die neue Hardware im Auge haben solltet.

PlayStation VR2 soll das Vorgängermodell deutlich verbessern und neue Features liefern

Was ist PS VR überhaupt? Bei PlayStation VR (kurz: PS VR) handelt es sich um ein Virtual-Reality-Headset, welches Sony für die PS4 entwickelt hatte. Spieler, die sich das Headset aufsetzen, können dann stärker in die Spielwelt eintauchen. Denn im Gehirn entsteht ein virtueller Raum, den unsere Augen als realistisch ansehen. Bestimmte VR-Spiele könnt ihr nur mit so einer Brille auf der PlayStation zocken.

Was wurde jetzt angekündigt? Sony hat jetzt auf der CES 2022 PlayStation VR2 (kurz: PS VR2) vorgestellt. Sony hat das VR-System komplett neu entwickelt und das neue Gerät soll die Hardware der PS5 voll ausnutzen können. Mit 3D-Audio und haptischem Feedback beim DualSense-Controller hatte man außerdem zwei wichtige Grundsteine für Immersion in Spielen auf der PS5 gelegt. Immersion bedeutet, dass ihr besser und tiefer in ein Spiel eintauchen könnt.

Daneben hat Sony außerdem auch neue Controller für PS VR entwickelt, die PS VR2-Sense-Controller. Das neue VR-System bietet das Potenzial für eine höhere visuelle Qualität, einschließlich Auflösungen von bis zu 4K und Unterstützung für HDR-Ausgabe.

Sony erklärte außerdem, dass PS VR2 sogenanntes “Foveated Rendering” nutzen wird, welches die Sicht des Benutzers verfolgt, um dynamisch anzupassen, welche Spielelemente mit der höchsten Qualität gerendert werden. Auf diese Weise kann die Performance verbessert werden, da alles, was Spieler gerade nicht sehen, auch nicht berechnet werden mus.

Welche Verbesserungen gibt es? Sony hatte einige Verbesserungen vorgestellt (via blog.playstation.com):

Visuelle Präzision : PS VR2 bietet 4K HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld und ein gröberes Rendering des peripheren Sichtbereichs (Foveated Rendering). Das Gerät bietet euch eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln und eine Bildfrequenz von 90/120Hz.

: PS VR2 bietet 4K HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld und ein gröberes Rendering des peripheren Sichtbereichs (Foveated Rendering). Das Gerät bietet euch eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln und eine Bildfrequenz von 90/120Hz. Headsetbasiertes Controller-Tracking : Mit der Inside-out-Tracking-Funktion trackt “PS VR2” Spieler und Controller über Kameras, die in das VR-Headset integriert sind. Bewegungen und Blickrichtungen werden im Spiel wiedergegeben, ohne dass eine externe Kamera benötigt wird. Bei PS VR war das noch der Fall und ihr musstet eine zusätzliche Kamera kaufen.

: Mit der Inside-out-Tracking-Funktion trackt “PS VR2” Spieler und Controller über Kameras, die in das VR-Headset integriert sind. Bewegungen und Blickrichtungen werden im Spiel wiedergegeben, ohne dass eine externe Kamera benötigt wird. Bei PS VR war das noch der Fall und ihr musstet eine zusätzliche Kamera kaufen. Neue sensorische Funktionen : Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2-Sense-Controller, um den Spielern ein starkes Gefühl der Immersion zu verschaffen. Headset-Feedback ist eine neue sensorische Funktion, die das Empfinden von Aktionen innerhalb des Spiels verstärkt. Sony möchte damit einige Funktionen, die wir bisher auch vom DualSense-Controller kennen, auf PS VR2 übertragen

: Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2-Sense-Controller, um den Spielern ein starkes Gefühl der Immersion zu verschaffen. Headset-Feedback ist eine neue sensorische Funktion, die das Empfinden von Aktionen innerhalb des Spiels verstärkt. Sony möchte damit einige Funktionen, die wir bisher auch vom DualSense-Controller kennen, auf PS VR2 übertragen Augen-Tracking: Mit Augen-Tracking erkennt die PS VR2 die Augenbewegung, sodass ein einfacher Blick in eine bestimmte Richtung zusätzliche Interaktionen für die Spielfigur erzeugen kann. Schaut ihr etwa eine Figur im Spiel an, so wird das vom Spiel wahr genommen und ihr werdet von der Person angesprochen. Dadurch sollen etwa Gespräche natürlicher wirken.

Was wird PS VR2 kosten? Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt. Das Vorgängergerät, PS VR, kostet zum Start im Jahr 2016 399,99 Euro ohne die PlayStation-Kamera. Später hatte Sony den Preis auf 299,99 Euro gesenkt. Es ist wahrscheinlich, dass auch PS VR2 300 bis 400 Euro kosten wird.

Wann erscheint PS VR2? Einen Release-Termin hatte Sony nicht genannt. Sony hatte jedoch erklärt, dass das Gerät irgendwann 2022 erscheinen soll. Die nächste wichtige Veröffentlichung für die PS5 sind erst einmal die bunten Sideplates, die ab Januar 2022 verfügbar sein sollen:

Exklusivtitel für PS VR 2 angekündigt

Was ist das für ein Spiel? Sony hatte außerdem mit dem neuen VR-System auch das erste Spiel angekündigt, welches ihr nur exklusiv mit PS VR2 zocken könnt.

Dabei handelt es sich um „Horizon: Call of the Mountain“, welches im gleichen Universum spielt wie die bisherigen Horizon-Spiele mit Protagonistin Aloy.

Viel dazu ist noch nicht bekannt, hier müssen wir uns auf das kommende „State of Play“ von Sony gedulden, wo vermutlich mehr Infos zu dem Spiel vorgestellt werden. Vielleicht werden in Zukunft auch weitere “PS VR”-Spiele vorgestellt. Viele User warten etwa weiterhin auf ein MMORPG mit VR-Elementen, wo sich Sony zumindest die Namensrechte gesichtert hatte.

Bisher könnt ihr euch einen winzigen Teaser zum Spiel direkt auf YouTube ansehen:

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf PlayStation VR2 und auf den exklusiven Titel oder ist euch die Vorstellung egal? Verratet es uns in den Kommentaren!

