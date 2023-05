Twitch: Fans entdecken geheimes Projekt von Trymacs und Knossi

In The Elder Scrolls Online rückt der Release der „Necrom“-Erweiterung immer näher. In einem neuen Trailer sehen wir nun, wie düster das DLC wird.

Zu sehen gibt es trotzdem schon einiges: Verschiedene Bilder der Twitch-Streamer, darunter eines, in dem Trymacs Knossi liebevoll mit Pizza füttert. Darüber hinaus erfahren wir auch schon, welche Sorten es wohl geben soll – sowohl Fleischliebhaber, als auch Vegetarier und Veganer werden wohl auf ihre Kosten kommen, so viel sei gesagt.

Folgt man der verlinkten Website sieht man einen Countdown, der aktuell noch 8 Tage und knapp 6 1/2 Stunden anzeigt (Stand: 16. März, 19:30). Einige Fans konnten sich aber wohl nicht so lange gedulden, um herauszufinden, was hinter den mysteriösen Andeutungen steckt.

Was hat es damit auf sich? Am Wochenende begann ein TikTok-Account namens happyslice.de damit, kurze Clips zu posten, in denen Trymacs, Knossi und andere Influencer wie UnsympathischTV und Aditotoro vorkommen.

Was ist das für ein Projekt? Trymacs und Knossi planen wohl, eine gemeinsame deutschlandweite Pizzeria-Kette zu eröffnen. Das geht zumindest aus einer Website hervor, welche sich gerade in den sozialen Netzwerken verbreitet – die „Happy Slice“-Seite im Aufbau .

