Xbox schließt 4 Studios, schickt den Ex-Mitarbeitern seltsame Geschenke

Hilderbrand selbst erklärt in einem weiteren Post auf LinkedIn , dass die Gründe für die Entlassungen nicht in den Studios selbst liegen, sondern bei Activision und beim Game Pass:

Konkurrent Sony hat in den letzten Monaten viel von seinem Ruf eingebüßt, zum einen wegen des Rechtsstreits um Call of Duty , zum anderen wegen des PSN-Zwangs beim Steam-Hit Helldivers 2 . Microsoft und insbesondere Phil Spencer haben sich stärker als die „good guys“ etabliert und verspielen diesen Bonus nun, finden die Spieler.

In einer Mail heißt es vom Xbox-Chef Matt Booty: Man wolle nun den Schwerpunkt auf „eindrucksvollere Titel“ legen (via IGN ). Wie das mit den Entlassungen zusammenpasst, kommt bei Gamern nicht so recht durch.

Das ist das Geschenk: Brad Hilderbrand, der 5 Jahre lang als Senior PR Manager bei Microsoft tätig war, zeigt auf LinkedIn , was er von seinem ehemaligen Arbeitgeber bekommen hat. In seinem Post zu sehen: Ein Rucksack und ein T-Shirt mit dem neongrünen Xbox-Logo.

