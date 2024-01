Das geheime Survival-Game von Blizzard ist gecancelt – Mitarbeiter sollen an anderen Projekten arbeiten

Matt Booty ist seit Oktober 2023 der aktuelle President of Game Content and Studios bei Microsoft. Damit steht er den Xbox Game Studios sowie ZeniMax Media/Bethesda Softworks vor.

Der Entwicklungsstopp für das Survival-Spiel wurde in einem zweiten Memo angekündigt, das die Kollegen von The Verge in Gänze veröffentlichten. Darin schreibt Matt Booty, Blizzard würde die Entwicklung an seinem Survival-Projekt beenden und einige der bisherigen Mitarbeiter des Spiels anderen, vielversprechenden Projekten zuweisen.

Was war bislang über das Spiel bekannt? Blizzard selbst hielt sich bisher sehr bedeckt, was das Game anging. Als Titel wurde bisher Unannounced Survival Game angegeben und es sollte sich um eine Welt voller Helden, Geschichten sowie Abenteuer drehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to