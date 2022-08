Angetrunkener Journalist verrät Details zum neuen Survival-Spiel von Blizzard: „Hab Gameplay gesehen, sieht fantastisch aus“

In einem Podcast hat der Journalist Jez Corden am 19.8. angetrunken über „Odyssey“ gesprochen, das neue Survival-Spiel von WoW-Entwickler Blizzard. Corden erzählte: Er habe Gameplay gesehen und das Game wirke fantastisch in der Ego-Perspektive. Es sei eine neue Marke, erinnere ihn an Spiele wie Fallout 76 oder ARK Survival Evolved, aber durch die märchenhafte Atmosphäre vor allem an Games wie Everwild oder Fable.

Was weiß man offiziell über das Spiel? Man weiß noch sehr wenig:

Am 25. Januar kündigte Blizzard ein neues Survival-Spiel noch ohne Titel an. Es soll für PC und Konsolen erscheinen

Das Spiel soll in einem „ganz neuen Universum spielen“

Viel mehr Infos gab es offiziell nicht – aus den 2 Artworks, die Blizzard teilte, konnte man noch einige Details ablesen.

Ein Survival-Game ist jetzt die einzig richtige Entscheidung von Blizzard

Nach zweieinhalb Stunden im Podcast fängt Journalist mit dem Plaudern an

Woher sind die neuen Informationen? Der Journalist Jez Corden schreibt für die Seite „Windowscentral“ und beschäftigt sich viel mit Blizzard.

Am 19.8. war er im Podcast „The Xbox Two“ zusammen mit Rand AL_Thor_19. Offenbar hatte Corden was getrunken und etwa nach 2 Stunden und 30 Minuten ging er auf eine Hörer-Frage ein, doch über das neue Survival-Spiel von Blizzard zu reden (via youtube).

Sein Co-Moderator versuchte ihn zu bremsen und wies ihn daraufhin, man wolle keinen Ärger mit Blizzard bekommen. Er fürchtete, ihm könne eine Unterlassungserklärung ins Haus flattern und der Podcast könnte vom Netz verschwinden.

Aber Corden war schnell in Fahrt.

Die Infos, die Corden hat, beziehen sich offenbar auf Gameplay-Footage, das er gesehen hat. Zum Zeitpunkt, als er es sah, war das aber schon einige Monate alt.

Das sagt Corden:

Das neue Spiele trage den Codenamen „Odyssey“

Das Spiel habe eine märchenhafte Atmosphäre. Es erinnere ihn an Everwild oder Fable.

Das Gameplay, was er gesehen hat, zeigte eine Ego-Perspektive – er verglich es mit Survival-Spielen wie Fallout 76 oder ARK: Survival Evolved

Die Welt hätte „eine Menge Magie“ – es gäbe aber auch Maschinen

Im Spiel konnten die Spieler ihre eigenen Geschäfte aufmachen und Basen bauen

Immer wieder betonte Corden:

„Es sieht gut aus, es sieht verdammt gut aus – Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich hab keine Ahnung, wann es rauskommt.“

Als er damit fertig war, verriet er noch, dass die Klasse „Death Knights“ zu Hearthstone kam, sagte: „Das ist die Roadmap von Blizzard“, während sein Co-Moderator seufzte.

Zum Survival-Spiel von Blizzard gibt es noch keinen Trailer, aber ein neues Mobile-Spiel ist auch unterwegs:

Rum wurde Journalist wohl zum Verhängnis

Wie reagiert der Journalist darauf? Auf Twitter äußert sich Corden nicht dazu, was er dort alles geleakt hat und ob es Ärger mit Blizzard gibt, wie sein Co-Moderator vermutete.

Seinen etwas angetrunken Zustand erklärt er damit, dass er dachte, „Rum“ hätte nur 20 % Vol. Das Getränk seiner Wahl, der Rum „Kraken“, hat aber 40 % Vol. Ups.

Wer jetzt schon Lust hat, ein Survival-Spiel zu zocken:

Die 25 besten Survival-Games 2022 für PlayStation, PC und Xbox