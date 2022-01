Ein Survival-Game ist jetzt die einzig richtige Entscheidung von Blizzard

Ihr könnt von der neusten WoW-Lore halten, was ihr wollt, aber im Großen Ganzen ist sie hervorragend. Kein anderes MMORPG der Welt hat einen so ausgearbeiteten Hintergrund. Zumindest, was Verflechtung von Story und Spiel angeht, kann man hier auf Erfahrung zurückgreifen.

Aber hier bekommt das Studio seine Expertise her. Wird das Survival-Game ein MMO, wie ich stark vermute, kann Blizzard auf Erfahrung mit Multiplayer- und Servertechnik aus World of Warcraft zurückgreifen.

Auch das 2021 erschienene Valheim ist ein Indie-Spiel und war in kürzester Zeit so erfolgreich, dass die Entwickler fast etwas beschämt ihre Pläne verschieben mussten. Valheim wurde anfangs gerade einmal von 5 Leuten entwickelt, erreichte aber kurz nach Release schon 1 Million Spieler auf Steam . Das Spiel muss noch immer fertiggestellt werden.

Obwohl all diese Spiele jahrelang im Early Access waren oder einen halbherzigen Release hatten, sind sie an der Spitze. Sie alle sind auch noch immer nicht „fertig“, häufig beschweren sich Spieler über Bugs. Trotzdem können sie zehntausende Spieler anlocken und das dauerhaft.

Wenn sich ein bestehendes Studio hier in den Bereich wagt und von Anfang an auf Vollständigkeit arbeitet, steckt da eine Menge Potential hinter. Survival-Fans gibt es genug, man muss sie nur mobilisieren und von sich überzeugen. Denn die Konkurrenz ist nicht unbedingt groß.

Selbst neue Survival-Games haben stets zumindest einen initialen Erfolg. Myth of Empires etwa, welches Ende 2021 erschien, war sofort auf Steam beliebt. Mittlerweile ist es wegen eines Rechtsstreits dort verschwunden , aber trotz der Probleme hat es über 28.000 Spieler gleichzeitig auf Steam (via steamcharts ).

Unter den Spielen auf Steam haben Survival-Games mit die meisten Spieler aller Genres. Unter den Top 10 finden sich regelmäßig Rust mit 90.041 Spielern im Schnitt und ARK: Survival Evolved mit 63.752 Spielern im Schnitt, jeweils im Januar 2022. Das Interesse an den Spielen ist also da.

Zumindest einige Details der Ankündigung deuten aber schon auf Features und Inhalte hin . Es wird etwa ziemlich sicher ein Multiplayer mit einem Fantasy-Setting. Außerdem befindet es sich schon in einem spielbaren Zustand , was jedoch nicht viel heißt.

Blizzard hat aus dem Nichts ein neues Survival-Spiel angekündigt. Ja, richtig: die Macher von World of Warcraft und Diablo arbeiten jetzt an einem ganz neuen Genre. MeinMMO-Redakteur und Survival-Experte Benedict Grothaus meint, dass das besser kaum sein könnte.

Insert

You are going to send email to