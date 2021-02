Das neue Survival-Spiel Valheim begeistert seit einer guten Woche die Spieler auf Steam. Innerhalb kürzester Zeit hat es viele Spieler gesammelt und die Marke von einer Million Verkäufe geknackt.

So läuft es gerade bei Valheim: Nach der ersten Woche im Early Access war es für das Entwickler-Team hinter Valheim, Iron Gate, offenbar Zeit für eine erste Bilanz. Und die fällt positiv aus:

„Diese Woche könnte als die schnellste, stärkste und größte Wikingerinvasion aller Zeiten in die Geschichte der Menschheit eingehen“, so die Entwickler in einem Blogpost (via Steam). „Valheim hat bereits in der ersten Woche im Steam Early Access die Marke von einer Million Verkäufen übertroffen.“

Damit habe das auf Steam erfolgreiche Survival-Game den ersten, großen Meilenstein erreicht: „Wir möchten uns wirklich für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die ihr uns bereits gezeigt habt.“ Man habe 160.000 gleichzeitige Spielern im Peak und über 127.000 Zuschauer in der Spitze auf Twitch allein in der ersten Woche gehabt.

Und das sei erst der Anfang.

So soll es bei Valheim weitergehen

Das sagen die Entwickler: Derzeit verarbeite man das Feedback der Spieler und suche nach Lösungen für Probleme, um die Spielerfahrung weiter zu verbessern. Außerdem werden neue Inhalte versprochen:

Wir freuen uns riesig darauf, im Jahr 2021 weiter zusammenzuarbeiten und euch tonnenweise coole neue Inhalte, Verbesserungen und … möglichkeiten zum Sterben zu bringen, im Laufe des Early Access und darüber hinaus.

Schon vor einigen Tagen hatte das Team eine Roadmap für Valheim veröffentlicht, in der die nächsten Schritte festgehalten wurden. Darin stehen etwa Punkte wie ein neues Biom, verbesserte Kämpfe und Handel sowie mehr Multiplayer-Interaktionen.

Was ist Valheim eigentlich? Valheim startete am 2. Februar 2021 in den Early Access bei Steam. Es handelt sich um ein Survival-Spiel, bei dem ihr die Rolle eines Wikingers übernehmt, der sich nach seinem Tod die Gunst der nordischen Götter erkämpfen will.

Es gibt typische Survival-Mechaniken wie das Sammeln von Ressourcen, den Bau von Gebäuden und Kämpfe. Außerdem müsst ihr die Welt von Valheim erkunden, um im Spiel weiter voranzukommen. Ihr müsst dabei nicht alleine vorgehen, sondern könnt euch im Koop zusammenschließen.

Außerdem bietet das Spiel verschiedene Bosse, die es zu besiegen gilt. Gerade diese Bosskämpfe haben es MeinMMO-Autor Benedict Grothaus besonders angetan.