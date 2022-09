GTA 6: Die Polizei hat angeblich die Person hinter dem großen Leak erwischt – Er ist erst 17

Was war das für ein Leak? Bei dem Leak handelte es sich um einen „Data-Dump“: Ein Nutzer hatte 3,4 Gigabyte an Videos hochgeladen.

Die Polizei von London hat einen 17-jährigen aus Oxfordshire am Donnerstagabend festgenommen. Der Teenager wird von Cybercrime-Einheit befragt. Er ist im Moment noch in Gewahrsam. Er steht im Verdacht, Teil eines Hackings zu sein, das von der „National Crime Agency“ untersucht wird.

