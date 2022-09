Tortur für Rockstar geht weiter: Nach dem Leak bei GTA 6 will der Leaker jetzt Geld – „Nur 5-stellige Angebote“

Nach einem heftigen Leak bei GTA 6 hat der Leaker erklärt, dass er noch mehr Material zum Spiel hätte, auch zum aktuellen Dauerbrenner GTA 5 / Online. Er fordert, dass sich Entwickler Rockstar mit ihm in Verbindung setzt. Damit er nicht noch mehr leakt, will er mindestens eine fünfstellige Summe.

Viele Jahre gab es keine echten oder nur Mini-Leaks zum kommenden Action-Kracher Grand Theft Auto 6. Am Sonntag, dem 18. September, platzt jedoch eine Bombe: ein fetter Leak mit über 90 Videos direkt aus der Entwicklung – über eine Stunde Material.

Der große Leak von GTA 6 ist jetzt schon Videospiel-Geschichte.

Allerdings ist der Leaker noch nicht fertig. Die Person hat klargemacht, dass noch weitere Pfeile im Köcher stecken. Darunter Quellcode für GTA 6, aber auch für das aktuell noch sehr erfolgreiche GTA 5 und dem Service-Part GTA Online. Die Tortur für die Entwickler bei Rockstar geht weiter.

Was passierte nach dem Leak? Es dauerte ein paar Stunden, doch dann kamen die ersten Strikes wegen Urheberrechtsverletzungen. Entwickler Rockstar lässt das gezeigte Material sperren, überall im Internet gehen YouTube-Videos offline, sind Bilder auf Twitter nicht mehr erreichbar.

Zusammen mit der Bestätigung von Branchen-Insider Jason Schreier (via twitter.com) deuten das viele Spieler als „Echtheitszertifikat“ für die Leaks.

Auch Branchen-Experte „Tom Henderson“ hat sich dem Fall angenommen – selbst bekannt für einige Leaks bei Call of Duty und Battlefield. Er zeigt auf, dass der Leaker noch nicht genug hat. Die Aufmerksamkeit reicht ihm wohl nicht (via twitter.com).

So hat der Leaker seinen ursprünglichen Post auf „GTAForums“ geändert und forderte Entwickler Rockstar auf, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er könne noch mehr leaken, würde sich aber für die entsprechende Gegenleistung davon abbringen lassen.

In einer Telegram-Gruppe schrieb der Leaker: „Der komplette Quellcode und Assets für GTA 5 sind verfügbar, zusammen mit einigen Dokumenten zu GTA 6. Schreibt mir privat. GTA 6 steht aktuell nicht zum Verkauf. Nur 5-stellige Angebote“.

The hacker has now said that he will sell GTA 5’s source code and assets and will not accept any offers under 5 figures.



GTA 6 source code is „not for sale at this moment“ #GTA6 pic.twitter.com/kHz9w1Xp43