Rockstar Games bestätigt großen Leak zu GTA 6: „Wir sind extrem enttäuscht“

Ein Hacker ist an sensible Daten GTA 6 und angeblich auch GTA 5 gekommen. Das führte zu einem enormen Leak. Nun meldet sich Entwickler Rockstar selbst zu Wort und bestätigt: Das ist wirklich passiert und sie sind enttäuscht, dass die Infos so zu den Fans kamen.

Der Leak zum kommenden GTA 6 hat enorme Ausmaße angenommen:

Ein Nutzer veröffentlichte 90 Videos mit insgesamt 3 Minuten Gameplay zu GTA 6 – der vermutlich größte Leak in der Geschichte von Rockstar.

Das war dem Nutzer aber nicht genug: er erpresst das Studio nun auf fünfstellige Summen mit der Drohung, sonst Quellcode von GTA 5 und weitere Infos zu GTA 6 zu veröffentlichen.

Nach anfänglichem Schweigen meldet sich Rockstar selbst nun mit einem Statement zu Wort (via Twitter).

Das sagt Rockstar zum Leak: Das Studio zeigt sich enttäuscht von dem was, passiert ist, räumt zugleich aber ein, dass es tatsächlich zu einem Datenleck kam – genauer, zu unautorisiertem Zugriff von Dritten. Wir haben das Statement für euch übersetzt:

Kürzlich erlitten wir ein Eindringen in unser Netzwerk, in welchem eine unautorisierte dritte Partei illegal Zugriff auf vertrauliche Informationen unseres Systems erlangen und diese herunterladen konnte, darunter frühe Aufnahmen der Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto. Zur Zeit rechnen wir weder mit einer Unterbrechung unserer Live-Services, noch mit nachhaltiger Auswirkung auf die Entwicklung unserer andauernden Projekte. Wir sind extrem enttäuscht, dass jedwede Details unseres nächsten Spiels mit euch allen auf diesem Weg geteilt wurden. Unsere Arbeit am nächsten Grand Theft Auto wird wie geplant fortgesetzt und wir bleiben so engagiert wie immer, um euch, unseren Spielern, eine Erfahrung zu liefern, die wirklich eure Erwartungen übertrifft. Wir halten euch alle auf dem Laufenden und werden euch, natürlich, das Spiel ordentlich vorstellen, wenn es so weit ist. Wir wollen euch allen für den andauernden Support in dieser Situation danken. – Das Rockstar-Games-Team aus dem Englischen via Twitter

Wie geht es weiter? Wie das Studio schreibt, soll die Entwicklung von GTA 6 durch den Leak nicht groß beeinflusst werden. Alles gehe so weiter wie geplant. Wann genau das Spiel erscheinen wird, darüber sprachen die Entwickler noch nicht.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankwoski sieht in dem Leak einen Nachteil für alle Parteien:

Der Mega-Leak schadet GTA 6 und Rockstar, aber auch den Fans