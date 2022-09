GTA 6: Nutzer veröffentlicht 90 Videos, darunter 3 Minuten Gameplay – Experte sagt: „Größter Leak in der Geschichte von Rockstar“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 18.9., hat ein Nutzer in „GTAForums“ Links zu 90 Clips zum heiß erwarteten GTA 6 geteilt. Die gehen jetzt im Internet herum: Vor allem ein YouTube-Video scheint tatsächlich Bilder aus dem Spiel von Rockstar zu bieten, auf das alle warten. Gaming-Insider Jason Schreier nennt es den „größten Leak in der Geschichte von Rockstar“.

Woher kommen die Leaks?

Im Forum „GTAForums“ hat ein Nutzer namens „Teaportuberhacker“ ein Daten-File gepostet, das angeblich 90 Videos und Footage enthält – die Daten sind 3,4 GB schwer (via gtaforums).

Er sagt: Die Videos stammen von einem „Test-Build“ zu GTA 6.

Diese Videos verbreiten sich jetzt rasend schnell auf YouTube, Twitter und reddit.

GTA 6: Chefs melden Entwicklungsstand – Fans hoffen, dass der Hype so lange hält

„Rohes“ Gameplay-Video zeigt Überfall wie aus Pulp Fiction

Das ist das spannendste Video: Ein 3-minütiges Video kursiert bereits auf YouTube.

In dem Video ist zu sehen, wie eine Spielerfigur namens Luca ein Waffel-Restaurant ausraubt, dabei die Angestellten bedroht, die mit slawischem Akzent antworten.

Im Hintergrund läuft Action-Musik, ein Komplize bedroht die Restaurant-Besucher, Polizei-Sirenen heulen auf, alles erinnert etwas an eine Szene aus Pulp Fiction.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

GTA 6 sieht nach rauer, harter Action aus

Das fällt auf: Besonders die Sprüche des Verbrecher-Komplizen sorgen im Clip für Spannung und setzen den Spieler unter Druck:

„Wenn ich einen von euch abknalle, muss ich vielleicht alle abknallen“

„Das sind die Cops. Was zur Hölle machen wir jetzt?“

„Ich warte nur auf einen Grund“

„Versucht es erst gar nichts.“

„Niemand will, dass ich das hier verwende.“

Der Clip endet dann damit, dass die Spielerfigur einen Restaurant-Besucher erschießt und fragt: „Wer will der Nächste sein?“

Irres Gerede am Pool

Was für Clips gibt es noch? Es gibt ein etwa 1-minütiges Video, das seltsamen „Verschwörung“-Talk am Rande eines Swimmingpools zeigt:

Die Leute sprechen darüber, dass jemand dir „das Hirn herunterladen und es an die Chinesen verkaufen kann“

dass manche Idioten sogar glauben, es gebe ein Land namens Finnland

man müsse „aus dem verdammten Käfig ausbrechen“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie ist die Reaktion darauf? Im Forum wurde der Leaker erst beschimpft, bevor man einen genaueren Blick auf die Inhalte warf. Ein Nutzer urteilt dann: „Das könnte der erste echte Leak zu GTA 6 sein.“

Im Moment sind die Leute offenbar damit beschäftigt, das Material zu sichten, bevor es Rockstar oder Take-Two vom Netz nehmen.

Leak offenbar durch „Social Engineering“ entstanden – In Slack-Gruppe geschlichen

Wie hat der Leaker diese Daten bekommen? Aus den wenigen Infos, die wir haben, heißt es, der Leaker haben „Social Engineering“ verwendet, um sich in eine Slack-Gruppe von Rockstar-Angestellten zu mogeln.

Das scheint während Zeiten von „Homeoffice durch Corona“ leichter zu sein, als früher.

Unter „Social Engineering“ versteht man Techniken, zwischenmenschliche Beziehungen so zu beeinflussen, dass man Menschen dazu bringt, auf eine Weise zu handeln, wie sie eigentlich nicht handeln sollte. Es funktioniert über psychologische Manipulation oder Tricks. Man nutzt sozusagen den Faktor „Mensch“ aus, um Sicherheits-Vorkehrungen zu umgehen.

„Der größte Leak in der Geschichte von Rockstar“

Das sagen Experten: An dem Leak scheint was dran zu sein. Der Gaming-Insider Jason Schreier nennt es den „größten Leak in der Geschichte von Rockstar“ (via twitter).

Zuletzt spitzten sich die Gerüchte zu, dass wir im Oktober neue Infos zu GTA 6 erhalten:

GTA 6: Enthüllung endlich im Oktober? Insider zeigt, warum bald neue Hinweise kommen

Die News entsteht im Breaking-Verfahren und wird fortlaufend ergänzt.