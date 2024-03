GTA 6: Es gibt neue Informationen zum Release-Zeitpunkt und sie klingen beunruhigend

Am 26. März 2024 wurde der ursprüngliche Bericht von Kotaku mit weiteren Informationen ergänzt, laut denen ein Release Anfang 2025 nun endgültig vom Tisch sein soll. Andere zweifeln jedoch an diesen Aussagen.

Wie steht es um GTA 6? Am 23. März 2024 erschien ein Bericht, laut dem der geplante Release des heiß erwarteten GTA 6 Anfang nächsten Jahres in Gefahr sein könnte. MeinMMO hatte darüber berichtet, dass die Rockstar-Führung nervös sei , ob sie den Release Anfang 2025 noch schaffen.

