GTA 6: „Es erschien noch nie etwas Wichtigeres“ – Analyst glaubt, das neue GTA rettet Gaming vor miesen Spielen

GTA 6 könnte frischen Wind in die Branche bringen. Viele Käufer würden davon angezogen werden. Das könnte auch bei anderen Studios für einen Motivationsschub sorgen. Insgesamt gibt sich Mat Piscatella also optimistisch, was die Zukunft angeht.

Wir werden vor allem mit GTA 6 einen neuen Schub an Interesse bekommen. Wahrscheinlich gab es in der Branche noch nie etwas Wichtigeres zu veröffentlichen, also kein Druck.

Dieses Jahr sollen beispielsweise noch Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars Outlaws und das kommende Dragon’s Dogma 2 erscheinen. Sie könnten erfolgreich werden. Im Grunde bräuchte es aber einen ähnlichen Erfolg wie Hogwarts Legacy im letzten Jahr.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to