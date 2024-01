Der Schauspieler von Michael findet klare Worte zur Kritik der Fans, GTA 6 sei „zu woke“

Der heiß erwartete Trailer zu GTA 6 lieferte einen ersten Einblick in die Story und die Charaktere des neuen Teils der bekannten Videospielreihe. Jedoch gefiel dabei einigen Fans gar nicht, dass dieses Mal eine Frau im Vordergrund steht. Vor kurzem äußerte sich der Schauspieler von Michael, einer der Protagonisten von GTA 5, dazu.

Nach der Veröffentlichung des Trailers, der die neue Protagonistin Lucia erstmals in Action zeigte, gab es einige kritische Äußerungen in der Community. Offenbar konnten sich manche Fans nicht damit anfreunden, dieses Mal eine Frau als Hauptfigur in GTA zu sehen.

Ned Luke, der die Figur Michael in GTA 5 spielte, antwortete in einem Interview mit IGN am 23. Dezember 2023 auf die Kritik der Fans und tat seine Meinung zu dem Thema kund.

„Es gibt viele Clowns da draußen“

Ned Luke findet lobende Worte für Lucia und sagt der Schauspieler deutlich, was er über die Leute denkt, die Kritik an ihr als Protagonistin üben:

„Es gibt viele Clowns hier, die sagen: ‘Rockstar wird woke, sie geben der Wokeness der Welt nach’. Zunächst einmal gab es in der Vergangenheit schon andere weibliche Protagonisten, aber offensichtlich nicht in einem so großen Spiel wie diesem.“ (Quelle: ign.com)

Ned Luke schwärmt, wie gut Lucia als neue Hauptfigur in dem Trailer bereits glänzte. Seiner Meinung nach sei sie einfach knallhart.

Vor allem die allerletzte Szene, in der die beiden Figuren gemeinsam durch die Tür treten, um einen Laden zu stürmen, habe ihn voll abgeholt.

Wann erscheint GTA 6? Bisher wurde noch kein genaues Releasedatum für den neuen Teil der beliebten Spielreihe bekannt gegeben. Man weiß nur, dass GTA 6 in 2025 für PS5 sowie Xbox Series X/S herauskommen soll.

Jedoch meint ein Fan schon herausgefunden zu haben, wann ihr euch auf einen 2. Trailer freuen könnt:

