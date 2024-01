GTA 6: Spürnase weiß, wann der 2. Trailer kommt – Erkennt bei Einschusslöchern eine geheime Botschaft in Blindenschrift

Der erste Trailer zu GTA 6 hat uns völlig umgehauen. Deshalb können viele Fans es kaum erwarten, noch mehr von Rockstars kommendem Action-Spiel zu sehen. Womöglich könnte es noch einige Monate dauern, bis wir neues Videomaterial sehen.

Ungeduldige Fans nehmen aktuell jedes Detail aus dem Trailer und offiziellen Artworks auseinander, um Hinweise zu einem neuen Trailer zu finden und sich so die Wartezeit zu vertreiben. Im reddit-Forum hat ein User sich nun das offizielle Artwork zu den beiden Protagonisten näher angeschaut und eine mögliche Spur entdeckt.

Auf dem Bild posieren die beiden Charaktere auf der Motorhaube eines Autos. Im Hintergrund sind Palmen und Gebäude zu sehen. Doch wenn wir uns das Auto näher anschauen, können wir Einschusslöcher an der Seite erkennen. Dabei soll es sich um den möglichen Hinweis handeln.

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Neuer Trailer zu GTA 6 könnte im September 2024 kommen

Was gibt es für einen Hinweis? Der User 27guy hat näher an die Einschusslöcher herangezoomt und will darin erkennen, dass es sich dabei um Blindenschrift handelt. Er hat die passende Tabelle zur Übersetzung herausgesucht und die Einschusslöcher in drei Abschnitte unterteilt:

Das erste Loch ist nur ein Punkt, der für die Ziffer 1 stehen könnte.

Daraufhin folgen drei Löcher, aus denen das Wort „more“ herausgelesen werden könnte. Andere User vermuten in den Kommentaren stattdessen ein „S“, das so ähnlich aussieht.

Die letzten beiden Löcher sind für den User die Ziffer 9. Darin vermutet der User den Monat September.

Aus den Einschusslöchern im Auto liest der User „1 more 9“ heraus. Daraus deutet er, dass es einen weiteren Trailer im September 2024 geben könnte. Selbst mit dem S in der Mitte würde die Botschaft passen.

Das „more“ könnte auch ein „M“ sein. Die Rätseleien gehen sogar so weit, dass ein User daraus das Releasedatum lesen will. Er vermutet, dass das „M“ für „März“ steht und das Spiel am 19. März 2025 erscheinen könnte.

In den Kommentaren gibt es noch viele weitere Theorien, die sich rund um den Trailer und das Releasedatum drehen. Bislang wissen wir nur, dass GTA 6 im Jahr 2025 erscheinen soll.

Was ist an der Theorie dran? Um sich die Wartezeit zu vertreiben und Hinweise zu finden, nehmen Fans auch die Details auseinander, die möglicherweise nichts mit einer neuen Ankündigung zu tun haben. Deshalb könnte es sein, dass es sich bei den Einschusslöchern nur um ein optisches Gimmick handelt.

Die Kreativität der User bringt die unterschiedlichsten Ideen hervor. Ob sich darunter eine wahre Lösung befindet, wissen wir erst, wenn der zweite Trailer zu GTA 6 erscheint.

Viele Fans machen sich in den Kommentaren über die User lustig, die in den Einschusslöchern eine mögliche Botschaft sehen. Sie sind der Meinung, dass die Spürnasen weniger Zeit mit der Analyse des Trailers und des Artworks verbringen sollten.

Solltet ihr Gefallen an dem Auto gefunden haben, könnte euch der folgende Artikel interessieren: GTA 6: Trailer zeigt 35 Autos, die ihr schon in GTA V spielen konntet