Mit GTA 6 ist der neuste Teil der beliebten Spielreihe in Entwicklung. Wir fassen euch alle Infos zusammen und zeigen euch alles zum Release, dem Trailer und der kommenden Map.

Mit GTA 5 hat Rockstar Games die beliebte Spielreihe Grand Theft Auto auf das nächste Level gehoben. Besonders der beliebte Online-Modus war in den vergangenen 10 Jahren nicht aus dem Gaming wegzudenken.

Mit GTA 6 ist der Nachfolger bereits in der Entwicklung und soll ebenso ein Meilenstein unseres geliebten Hobbys werden. Wir sammeln euch deshalb hier alle Informationen, die aktuell zu dem heiß ersehnten Action-Spiel bekannt sind.

GTA 6: Release auf PS5 und Xbox Series X/S

Wann ist der Release von GTA 6? GTA 6 soll offiziell im Jahr 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ein genaues Datum ist allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Sobald ein präziseres Zeitfenster oder gar ein Release-Tag bekannt wird, werden wir die neuen Infos in dem Artikel ergänzen.

GTA 6: Release auf PC – Was wissen wir?

Kommt GTA 6 für den PC? Als am 05. Dezember 2023 der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde, hat Take 2 in einer Pressemitteilung den Release von GTA 6 auf PS5 und Xbox Series X/S angekündigt – die PC-Version wurde mit keinem Wort erwähnt (via take2games.com).

Ein Release von GTA 6 für den PC ist dennoch nicht ausgeschlossen. Es ist durchaus möglich, dass GTA 6 für den PC mit etwas Verzögerung erscheint.

Rockstar Games hat in der Vergangenheit des Öfteren neue Spiele zuerst auf den Konsolen veröffentlicht und die PC-Version dann Monate später nachgeliefert – so zum Beispiel auch bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2.

Wann kommt GTA 6 für den PC? Da die PC-Version von GTA 6 beziehungsweise dessen Release-Jahr noch nicht angekündigt ist, lässt sich auch kein Datum nennen. Ein Release im Jahr 2025 erscheint aufgrund der Pressemitteilung von Take2 allerdings eher unwahrscheinlich.

GTA 6 Trailer: Rockstar Games offenbart erste Blicke

Der erste Trailer zu GTA 6 ist am 05. Dezember 2023 erschienen. Rockstar Games hat das 1,5-minütige Video 15 Stunden vor dem eigentlichen Zeitplan veröffentlicht, weil der Trailer im Internet geleakt wurde und in den sozialen Netzwerken kursierte.

Hier seht ihr den Trailer:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer von GTA 6 liefert erste Eindrücke von dem Stadtleben der Metropole Vice City. Zusätzlich von ersten Bildern der Skyline und einem Blick in die umliegenden Sümpfe werden uns auch die Hauptcharaktere inklusive der Protagonistin Lucia vorgestellt.

Ebenso sehen wir einige Szenen, die Anspielungen auf verrückte Situationen aus dem echten Leben sind und sich in Florida zutrugen.

Die Map von GTA 6 – Das ist über Vice City bekannt

Was wissen wir über die Map? GTA 6 wird in der fiktiven Großstadt Vice City spielen, die von Miami im US-amerikanischen Bundesstaat Florida inspiriert ist.

Vice City zeichnet sich vor allem durch das tropische Klima aus. In der Stadt ist es meist sehr warm, was jedoch gelegentlich von Stürmen unterbrochen wird. Ähnlich wie in Los Santos, dem Handlungsort von GTA 5, wird es auch in Vice City wieder einen großen Sandstrand geben.

Neben der Stadt selbst war im Trailer auch ein umliegendes Sumpfgebiet mit Alligatoren und Flamingos zu sehen, das auf dem Everglades-Nationalpark basieren könnte.

Viel ist zu der Gestaltung und der Größe von Vice City und dem Rest der Map von GTA 6 allerdings noch nicht bekannt. Wir werden diesen Abschnitt zukünftig mit neueren Infos ergänzen.

Wenn ihr schon jetzt einen Blick auf die Stadt werfen wollt, könnt ihr in den GTA-Teilen „Vice City“ und „Vice City: Stories“ eine frühere Umsetzung begutachten. Außerdem könnt ihr euch musikalisch in die richtige Stimmung versetzen:

