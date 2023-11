GTA 6: Kurz vor Release des Trailers veröffentlicht Rockstar eine Spotify-Playlist mit den besten Songs der Saga

Bald hat das Warten ein Ende: Am 8. November 2023 verkündete das amerikanische Entwicklerstudio Rockstar Games, dass die Enthüllung ihres nächsten Spiels kurz bevorsteht. Anfang Dezember soll ein erster Trailer veröffentlicht werden. Um die Wartezeit darauf zu verkürzen, ließ sich Rockstar nicht lumpen und veröffentlichte eine Playlist mit den ikonischsten Songs der vergangenen Ableger.

Was ist die Situation? Der Hype auf den nächsten Teil der legendären GTA-Reihe ist immens. Kein Wunder, ist der Release des letzten Hauptspiels ja auch schon zehn Jahre her. Richtig gelesen, GTA 5 erschien am 17. September 2013 für PS3 und Xbox 360, die PC-Fassung folgte mit zweijähriger Verspätung. Seither wird jeder Schnipsel an Information von den Spielern genau analysiert. Erst im September haben wir über einen Video-Leak berichtet, der für Aufregung sorgte.

Entsprechend lang hat sich Rockstar nun also Zeit gelassen. Nach einem Leak des Videospieljournalisten Jason Schreier vom 8. November folgte schnell die offizielle Bestätigung seitens Rockstar: Der Trailer würde Anfang Dezember erscheinen.

Wer Teil 3, „Vice City“ und „San Andreas” nachholen will, kann das mit „GTA: The Trilogy“ tun:

Schon jetzt könnt ihr euch in Stimmung bringen

Ein Markenzeichen der GTA-Reihe sind die Radiosender, die eine Autofahrt durch die verschiedenen Städte Los Santos, Vice City oder San Andreas musikalisch untermalen. Dabei werden fast alle Geschmäcker bedient. Von Hip-Hop über Rock, Jazz, Funk oder Reggae sind viele verschiedene Genres dabei. Und wem das nicht reicht, kann zumindest auf dem PC eigene Musik in das Spiel importieren.

Rockstar weiß um die Beliebtheit ihrer Radiosender. Wohl aus diesem Grund veröffentlichte das Entwicklerstudio jetzt eine Spotify-Playlist mit 100 Songs aus den vergangenen Spielen. Laut Rockstar basiert die Auswahl der Lieder auf den eigenen Spotify-Hörpräferenzen, dürfte also nicht bei allen Spielern exakt gleich aussehen. Über den Link im offiziellen X-Beitrag kommt ihr direkt zu eurer persönlichen Playlist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In meinem Fall kann ich mir die Wartezeit auf den Trailer mit Klassikern wie „Tainted Love“, „Five to One.“, oder „Personal Jesus“ verkürzen. Und auch einige vergessene Perlen sind dabei. Bis die 100 Songs durch sind, vergehen zwar nicht die restlichen Tage bis zum Release des Trailers, aber immerhin etwa sieben Stunden.

Der Trailer, der aller Voraussicht Anfang Dezember erscheinen soll, ist aber nur der Anfang. Viel drängender ist die Frage nach dem eigentlichen Release des Spiels. Hierzu gibt es keine offiziellen Angaben seitens Rockstar. Bloß ein Statement des Publishers Take Two lässt aufhorchen: Laut dem Unternehmen erwarte man sich bis zum Geschäftsjahr 2025, also dem Zeitraum zwischen 1. April 2024 und 31. März 2025, einen Umsatz von 8 Milliarden Dollar. Diese unglaubliche Zahl kann wohl kaum mit einem anderen Spiel als GTA 6 erzielt werden.



Was der Release des Spiels für den beliebten Online-Modus des fünften Teils bedeutet, ist noch fraglich. Solltet ihr gerade erst damit begonnen haben, könnt ihr euch auf MeinMMO ein paar nützliche Tipps abholen.