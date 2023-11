GTA 6 bringt wohl zum ersten Mal ein Kind ins Spiel

Ein neuer Leak zu GTA 6 spricht davon, dass zum ersten Mal ein Kind zu einem Charakter der Story wird. Wir wissen sogar, zu wem es gehört.

Nach der offiziellen Ankündigung des nächsten Titels der GTA-Reihe ist in der Gaming-Community ein Hype ausgebrochen. Gleichzeitig plaudern offenbar interne Quellen aus den Rängen von Rockstar Games, was einen beim Spielen von GTA 6 erwartet. So wurde jetzt erzählt, dass man in der Story zum ersten Mal ein Kind sehen wird. Ein Umbruch im Franchise.

Wir zeigen euch hier, was der Leak zum Kind-Charakter in Grand Theft Auto VI erzählt.

Kleinkind in der Story, aber nicht spielbar?

Das sagt der Leak: In Vergangenheit hatten die Storys von GTA zwar jüngere Charaktere, verzichtete aber auf Kinder. Doch das ändert sich jetzt offenbar. Informationen, die Rockstar Universe laut eigenen Angaben von internen Quellen bei Rockstar Games erhalten hat, berichten von einem Kind.

Wer ist das Kind? Angeblich handelt es sich bei dem Charakter um das Kind von Lucia. Lucia ist, laut vorausgegangenen Leaks, die Hauptprotagonistin des Singleplayers. Auch hier gibt es einen Umbruch in der Story, denn zum ersten Mal könnt ihr einen weiblichen Charakter in der Story spielen.

Zwar gab es in früheren Teilen des Franchises schon Charaktere mit Kindern, wie Michael in GTA 5, aber das Kind von Lucia soll deutlich jünger sein. Ihr werdet es laut Leak sogar in Cutscenes sehen. Doch es soll nicht spielbar und auch nicht Teil von Missionen sein.

Das ist besonders: Sollte der Leak stimmen, dann würde sich GTA 6 deutlich von seinen Vorgängern absetzen. Denn in Vergangenheit wurden Kinder aus der Handlung ferngehalten. Vermutlich, durch die brutalen und kontroversen Geschichten.

Generell schreckt Rockstar Games nicht von Kindern in Spielen zurück. Auch in Red Dead Redemption (2) sehen wir den Sohn von John Marston, Jack.

Zwar waren die Kinder von Michael in GTA 5 auch Teil der Story, aber mit über 20 Jahren sind sie schon erwachsen und zählen nicht als “Kind-Charakter”.

Vermutlich muss Rockstar Games bei Kinder-Charakteren besonders aufpassen. Denn der Aufschrei, den es geben würde, wenn Kinder mit ihren Eltern auf den Bürgersteigen spazieren würden, während wildgewordene, bewaffnete Autofahrer durch die Stadt heizen, wäre von großem Ausmaß.

Oder man nimmt sich Cyberpunk 2077 als Vorbild, wo ebenfalls Kinder in der Stadt unterwegs sind, aber weder verletzt noch getötet werden können.

