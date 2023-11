Schauspieler einer Haupt-Figur aus GTA 5 löscht Tweet zu GTA 6 schnell wieder

Gespannt wartet die Gaming-Community auf den Release von GTA 6 – oder zumindest auf den Trailer. Denn Details zu den Inhalten fehlen. Ein Tweet von einem Schauspieler aus GTA 5 sorgt jetzt für Aufsehen.

Um wen geht es? Den Tweet sendete der Schauspieler Shawn Fonteno ab. Er ist in der Gaming-Community bekannt dafür, die Rolle des Franklin in GTA 5 zu spielen. Zusammen mit Michael De Santa (gespielt von Ned Luke) und Trevor (gespielt von Steven Ogg) übernahm Franklin die Hauptrolle in dem Singleplayer von Grand Theft Auto V.

Mit einer kryptischen Nachricht sorgt Fonteno bei den Fans gerade für viele Spekulationen. Er schreibt auf X (ehemals Twitter): „Wenn ich euch das sagen würde, bekäme ich Ärger“ und dazu ein lächelndes Emoji mit Tränen in den Augen. Was er mit der Aussage bezwecken oder sagen wollte, ist unklar. Kurze Zeit später wurde der Tweet wieder gelöscht.

So spekulieren die Spieler

Obwohl der Tweet wieder gelöscht wurde, wird er auf verschiedenen sozialen Plattformen noch heiß diskutiert. Alleine im Subreddit von GTA 6 gibt es mehrere Hundert Kommentare. Hier schreiben Spieler:

„Das wurde schneller als erwartet gelöscht“

„Rockstar hat ihn und Ned Luke wahrscheinlich eingeladen, sich den Trailer anzusehen. Steven Ogg wurde höchstwahrscheinlich aus offensichtlichen Gründen nicht eingeladen“

„Er hat definitiv den Trailer gesehen“

„CJ und Franklin werden beide in GTA 6 spielen, merkt euch meine Worte […]“

„Entweder wurde ihm der Trailer gezeigt oder es wurde ihm gesagt, dass er einen Cameo-Auftritt in GTA 6 haben würde. Es ist wahrscheinlich das erste, aber so oder so ist das verrückt.“

Auch in anderen Threads auf Reddit wird vermutet, dass der Schauspieler schon früher den Trailer für GTA VI ansehen durfte, während die Spieler noch alle gespannt auf das Videomaterial warten.

Die gängigsten Spekulationen in der Community sind:

Shawn Fonteno tritt mit seiner Rolle als Franklin auch in GTA 6 auf

Er hat den Trailer gesehen und freut sich aufs Spiel

Wie GamesRadar berichtet, tauchten Ned Luke und Shawn Fonteno erst kürzlich in einem Interview auf. Darin trollte Fonteno die Community und erzählte: „Franklin Clinton wird nicht in GTA 6 sein“, und fügte hinzu: “Ich bin nicht in GTA 6”, bevor er zurückruderte und klarstellte: “Es ist immer noch ein Geheimnis. Ich verarsche euch nur”.

Was es genau mit diesem kryptischen Tweet auf sich hat, ist unklar. Was glaubt ihr? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.