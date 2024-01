GTA 6: Der Florida-Joker fordert eine Sprech-Rolle (und ein paar Millionen $) von Take-Two

Deutsche Spieler, die den GTA 6 Trailer sahen, dachten übrigens auch, sie sähen in dem Mann mit Gesichts-Tattoo einen alten Bekannten. Sie sahen in der Figur aber nicht Lawrence Sullivan, sondern einen gewissen Marcel Eris: „11 von 10“ – Twitch-Streamer MontanaBlack ist „richtig gehyped“ auf GTA 6

So richtig locker sieht Sullivan die Sache aber auch nicht: „Hört auf, mich zu verarschen, GTA 6! Wo ist meine Kohle? Ruft mich an, lasst uns ein Geschäft machen! Ich will nicht vor Gericht gehen, mit Klagen, Anwälten und dies und das, aber wenn ich muss, werde ich es tun!“

Immerhin könne jeder sehen, was er schon jetzt Gutes für das GTA 6 getan habe: Er hätte es in die Schlagzeilen und Blogs geschafft. Jeder schreibe über ihn, jeder liebe ihn, Mann.

Im Trailer von GTA 6 tauchte eine Figur mit Gesichts-Tattoos auf. Der US-Amerikaner Lawrence Sullivan, bekannt als „Florida Joker“, sieht sich als klare Vorlage für diese Figur und stellt Forderungen: Er will nicht nur Geld, sondern die Figuren auch sprechen – und mehr Story in GTA 6 und Maoam.

