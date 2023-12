„11 von 10“ – Trailer zu GTA 6 lässt MontanaBlack in Erinnerungen schwelgen

Seine Zuschauer glauben in einer spontanen Abstimmung sogar, dass GTA 6 auf Twitch noch größer werden könnte, als Fortnite, was gerade erst selbst wieder irre Rekorde aufgestellt hat . Ob sie damit richtig liegen, wird sich frühestens 2025 zeigen.

Pläne für den Release – bei dem er 37 sein wird, wie der Streamer mit Schrecken feststellt – hat MontanaBlack auch schon: Als Erstes will er im Spiel ein Auto klauen und damit Leute überfahren und sie verprügeln. Das alles soll natürlich im Stream geschehen, so MontanaBlack.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit seiner langjährigen Erfahrung weiß MontanaBlack, dass die Grafik in einem Trailer von den tatsächlichen Visuals im Spiel abweichen kann, dennoch betont er, wie sehr ihm gefalle, was er sehe. „Wenn ich dem Trailer eine Note geben müsste, von 1 bis 10 […], dann würde ich dem Ding eine 11 geben,“ sagt der Streamer zusammenfassend.

Der Streamer fühlt sich sogar an einen Kollegen erinnert: den schnurrbärtigen Dr Disrespect. Das sei sein Vibe, so MontanaBlack.

Was sagt MontanaBlack zu GTA 6? Der Trailer kommt bei dem Streamer überragend gut an. Der 35-Jährige hat eine besondere Schwäche für das Setting im Miami nachempfundenen Vice City und den Flair des Trailers: „Dieser Look, die Optik gefällt mir, […] ist ein geiler Vibe.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to