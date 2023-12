Twitch: „Will ich zu meinen Lebzeiten noch erleben“ – Mcky reagiert auf den Trailer von GTA 6 und sagt den Release voraus

Was zuerst eintrifft, das Ende von One Piece oder der Release von GTA 6, bleibt abzuwarten.

GTA 6: Trailer kommt bei allem Hype im Vorfeld verdammt gut an – „Vice City, oh wie ich dich vermisst habe“

Der Streamer würde am liebsten schnell die Story durchspielen und dann direkt in den Online-Modus und das RP starten. Er fürchtet jedoch, dass es nach Release nochmal weitere 2 Jahre dauern könnte, bis es soweit ist – RP gäbe es dann erst 2027.

Welche Vermutung hat Mcky? Mcky vermutet, dass der Release von GTA 6 erst Ende 2025 stattfinden wird. Dass es schon im Januar losgehen könnte, glaubt er nicht: Man wolle das Spiel sicher so rausbringen, dass es unter dem Weihnachtsbaum liegen könne, so der Streamer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat Mcky zu sagen? Der Streamer ließ es sich nicht nehmen, sofort in die Reaction zu gehen, als er mitbekam, dass Rockstar den Trailer vorzeitig veröffentlicht hatte. Beim ersten Ansehen blieb es dann auch nicht. Nachdem Mcky den Trailer erst einmal in seiner Gesamtheit gesehen hatte, ging er nochmal ins Detail.

Darunter auch MckyTV, der zu den meistgesehenen deutschen Streamern des Vorgängers GTA 5 zählt und vor allem in der RP-Szene aktiv ist (via sullygnome ). Gemeinsam mit seinem Twitch-Kollegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler startete er 2022 einen eigenen Rollenspiel-Server, auf dem auch Zuschauer willkommen geheißen wurden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to