One Piece inspiriert Twitch-Streamer zu Schatzsuche nach seinem Tod: „Wer mich am besten kennt, wird reich“

Der Hamburger „Mcky“ ist einer der größten deutschen Twitch-Streamer. Über die Jahre hat er sich ein ordentliches Vermögen aufgebaut. Doch dem 30-Jährigen ist klar, dass er nichts davon mitnehmen kann, wenn einmal seine Zeit gekommen ist. Deshalb hat er eine außergewöhnliche Idee, was mit dem Geld geschehen soll.

Was ist das für eine Situation? In einem Clip, der aktuell auf TikTok die Runde macht, spricht Mcky darüber, was nach seinem Ableben geschehen soll. Der Streamer weiß: „Ich bin ja mit nichts auf die Welt gekommen und ich werde auch mit nichts gehen, das steht fest.“

Wohin also mit dem Geld? Da hat der 30-Jährige eine besondere Idee, die von seiner Liebe zu One Piece beeinflusst ist.

„Wenn meine Zeit endet, geht die Reise weiter“

Was hat es mit der Schatzsuche auf sich? Wie Mcky erklärt, soll im Fall seines Ablebens ein Teil an seine Kinder und seine Familie gehen. Mit dem Rest hat er allerdings große Pläne: Der soll als Schatz versteckt werden, nach dem seine Zuschauer dann suchen können.

Das ist im Prinzip die Ausgangssituation des erfolgreichen Manga und des gleichnamigen Anime One Piece, von dem er sich als „eingefleischter Fan“ bezeichnet. Dieser beginnt mit der Hinrichtung des Piratenkönigs „Gold Roger“, woraufhin sich zahlreiche Seeräuber aufmachen, um seinen Schatz zu finden.

Die neue Live-Action-Verfilmung der Kult-Reihe begeistert sogar langjährige Fans wie MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß und hat vielleicht auch bei Mcky für diesen Geistesblitz gesorgt.

Hinweise auf den Fundort des Schatzes würde es in seinen Videos und Streams sowie seinem kommenden Buch geben. Am Ende werde der Fan, der ihn am besten kenne, reich.

Für Mcky wäre das „der größte PR-Gag“, sein „letztes Ass im Ärmel.“ Er sagt: „Wenn meine Zeit endet, geht die Reise weiter.“

Mcky ist nicht der einzige Content Creator, der sich bereits Gedanken darüber macht, was einmal nach seinem Tod geschehen soll.

