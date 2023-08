„Ich glaube, ich sterbe“ – Streamerin (31) klagt über Rückenschmerzen und dann soll sie auch noch ihr Testament machen

Wisst ihr, was extra seltsam ist? Ich habe Finanz-Leute, für Steuern und sowas. Und sie haben mich wortwörtliche gestern angerufen und meinten: „Wir müssen anfangen, über ein Testament zu sprechen.“ Ich war so: „Ich bin 31! Ein Testament?“ Sie sagten: „Man kann nie wissen, etwas könnte passieren.“ Und ich konnte kaum die Augen offenhalten.

Auch, wenn die Aussage der Streamerin wohl eher humorvoll zu verstehen ist, will sie sich von einem Arzt untersuchen lassen, um den Grund für ihre Beschwerden zu erfahren. Neben den Schlafstörungen leidet die 31-Jährige unter Rückenschmerzen im Hüftbereich, es fühle sich an, als sei ein Nerv eingeklemmt.

Ihren Zuschauern erklärte Valkyrae, sie sei so müde, dass sie kaum funktionieren könne, dabei habe sie den ganzen Tag geschlafen. Auch jetzt, während dem Stream, könne sie direkt ins Bett gehen, so die 31-Jährige.

