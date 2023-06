Asmongold streamte 13 Stunden lang Diablo auf Twitch und verschwand dann plötzlich – Meldet sich jetzt und sagt, er war in der Notaufnahme

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

In der Notaufnahme wurde Asmongold gründlich durchgecheckt. Wie sich herausstellte, ist der Streamer kerngesund. Die Untersuchung werde ihn wohl 420 $ kosten, wenn seine Versicherung die Kosten nicht übernimmt, so der 32-Jährige. Das sei allerdings gut angelegtes Geld, um etwas Gewissheit und Seelenfrieden zu bekommen.

Er habe jedoch niemanden beunruhigen wollen und deshalb weder seinen Fans noch seinem Vater von seinen Befürchtungen erzählt. Nachdem die Beschwerden jedoch nicht besser wurden, sei er am 5. Juni jedoch in die Notaufnahme gefahren.

In einem Video vom 5. Juni gab der Streamer zu, einige Details in seinem Post ausgelassen zu haben. Offenbar hatte der 32-Jährige nach seinem Diablo-Stream gesundheitliche Bedenken und ging schließlich sogar in die Notaufnahme.

Wenn ihr zu den Menschen gehört, die das für dumm, peinlich oder erbärmlich halten, seid ihr in guter Gesellschaft, denn mir geht es genau so. Es erstaunt mich, dass das überhaupt ein Problem in meinem Leben ist, und ich hasse mich dafür, dass ich es mir erlaube.

Warum hörte Asmongold auf, zu streamen? In einem Post vom 4. Juni in seinem Subreddit erklärte der Streamer, dass Ängste und Stress im Zusammenhang mit dem Streamen auf seinem Haupt-Account der Auslöser waren.

