Chef von Twitch lästert über MMORPG-Streamer Asmongold – Der will zur Strafe den Geldhahn bei Diablo 4 zudrehen

Der Twitch-Chef Dan Clancy war in einem Stream zu Gast, in dem es eigentlich gar nicht um MMORPG-Streamer Asmongold ging. Irgendwie schaffte es der Twitch-CEO dennoch, über den Streamer und seinen zurückweichenden Haaransatz zu lästern. Das will Asmongold so nicht auf sich sitzen lassen.

Was hat es mit dem CEO auf sich? Dan Clancy wurde im März 2023 zum Chef von Twitch, nachdem sich der bisherige CEO Emmett Shear, einer der Gründer der Plattform, mehr auf seine Familie konzentrieren wollte.

Clancy stand jedoch schon länger im Ruf, keinen Bezug zu den Streamern zu haben, er sei „out of touch“. Im Mai war der 59-Jährige nun selbst vermehrt auf Twitch aktiv und war auch zu Gast in den Streams anderer Content Creator.

Asmongold kriegt „Querschläger“ ab: Die Wurzel des Problems

Wie kommt Asmongold ins Spiel? Bei einem gemeinsamen Stream mit „JoJoThaMoFo“ gab sich Clancy nahbar und verteilte „Dad Advice“, väterliche Ratschläge. Die Streamerin „Cinna“ gesellte sich dazu und bat um Dating-Tipps, ihr Liebesleben sei total im Keller.

Die Streamerin gestand, Dates hätten ihr nahegelegt, ihre Frisur zu verändern und zeigte ihre hohe Stirn, die sie geschickt unter ihrem Pony verborgen hatte. Clancy rief aus, sie trage ja ein Haarteil, wie Donald Trump, doch Cinna erwiderte, sie kopiere nur Asmongold.

Für den Twitch-Boss ist der Fall damit gelöst: „Wenn du Haar-Tipps von Asmongold annimmst, ist das die Wurzel deines Problems.“

Was sagt Asmongold dazu? Der MMORPG-Streamer muss sich seit geraumer Zeit Witze auf Kosten seines Haaransatzes anhören und kann zumeist auch selbst darüber lachen.

Als er jedoch hört, wie Cinna und Dan Clancy seine schüttere Haarpracht als Wurzel aller Beziehungsprobleme darstellen, entgleisen ihm die Gesichtszüge: Die Augenbrauen schießen nach oben, immer wieder öffnet und schließt der Streamer seinen Mund, ohne, dass ein Ton herauskommt.

Wir haben euch den entsprechenden Ausschnitt hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Anschließend erklärt der Twitch-Streamer: Ihm reiche es jetzt, er habe genug. Er werde jetzt Diablo 4 auf seinem Zweit-Account streamen.

Asmongold stellt Twitch den Geldhahn ab

Was hat es mit dem Zweit-Account auf sich? Neben seinem Hauptkanal Asmongold hat der Streamer einen zweiten Kanal, zackrawrr. Die Idee dahinter ist, dass er auf dem Hauptkanal “Asmongold” eine Persona darstellt, das Klischee eines MMORPG-Nerds verkörpert.

Auf dem Zweitkanal will er authentischer und mehr er selbst sein, auch, wenn der Unterschied für Zuschauer nicht immer klar ersichtlich ist.

Praktisch ist der Unterschied jedoch ein anderer: Der Zweitkanal ist nicht monetarisiert. Asmongold gab mal an, dass es Twitch mehr als 150.000 € in einem Monat kosten würde, wenn er große Releases als zackrawrr zeigt, statt auf dem Asmongold-Kanal.

Im Klartext heißt das also: „Du warst gemein zu mir, also sollst du nicht mehr an mir verdienen.“

Tatsächlich könnte an der Behauptung von Dan Clancy allerdings durchaus etwas dran sein, denn auch Asmongolds eigenes Beziehungsleben scheint nicht ganz so zu verlaufen, wie manch einer sich das vielleicht wünschen würde:

Der Vorzeige-Nerd von Twitch darf keine Freundin haben: „Ich will, dass er unglücklich und einsam ist wie ich.“