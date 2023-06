Twitch – Der größte Gaming-Streamer Europas mag keine Videospiele: „Würde Bloodborne nicht mal spielen, wenn sie mich bezahlen“

Der spanische Streamer Ibai hält weiterhin den Rekord von 3,3 Millionen Zuschauern auf Twitch. Jetzt gibt er in einem Interview zu, dass er eigentlich keine Videospiele mag, sondern lediglich den E-Sport.

Wer ist der Streamer? Ibai Llanos hat mittlerweile über 13 Millionen Follower auf Twitch. Er hat sich mit dem Streamen von League of Legends eine gewisse Zuschauerschaft aufgebaut, entfernte sich dann aber weitestgehend vom Gaming und legte seinen Fokus auf E-Sport und Entertainment.

Unter anderem organisierte und streamte er ein Box-Event, während dem er den Zuschauer-Rekord auf Twitch knackte.

Hier seht ihr 5 große deutsche Streamerinnen:

Ibai geht es um den Wettkampf

Wieso mag er keine Videospiele? In einem Interview hat Ibai nun zugegeben, dass er eigentlich keine Videospiele mag, sondern den E-Sport (via 3DJuegos). Zwar streamt er nach wie vor Spiele wie LoL oder Minecraft auf Twitch, ist aber mehr in der „Just Chatting“-Kategorie unterwegs.

Ibai möge den Wettbewerbscharakter in Videospielen, weshalb er primär Multiplayerspiele wie League of Legends oder Valorant genieße. Auf Spiele wie Bloodborne habe er keine Lust:

Mir gefallen Videospiele eigentlich nicht. […] Ich möchte Bloodborne nicht spielen, selbst wenn man mich dafür bezahlen würde. Tatsächlich nehme ich keine Kooperationen für Videospiele an. Ich habe früher mal welche mit einigen Horror-Spielen gemacht, mit etwas, von dem ich dachte, dass es Spaß machen könnte, aber ich mag Videospiele nicht. Ich mag E-Sport. Ich habe Call of Duty gespielt, habe in Call of Duty gewetteifert; ich habe LoL gespielt und LoL kommentiert. Weil mir E-Sport gefällt, nicht Videospiele. Ibai via 3DJuegos

Ibai merkte im Interview an, dass es viele Streamer auf Twitch gebe, die in Just Chatting sehr gut seien, aber dafür nicht besonders talentiert in Videospielen. Dennoch würden sie guten Content erstellen. Und auch er verzeichnet große Erfolge in der beliebten „Just Chatting“-Kategorie.

Er plant weitere Stream-Events. Mit dem Box-Event „La Velada Del Año“ brach er zwei Zuschauer-Rekorde. Das dritte findet am 01. Juli in Madrid statt und wird natürlich auf seinem Twitch-Kanal übertragen.

Wir berichteten über die geplanten Begegnungen auf dem Event, unter anderem boxt auch Amouranth mit: Amouranth ist beim Mega-Event auf Twitch dabei: Boxt gegen spanische Streamerin