Twitch bannt Streamerin, die zu sexy tanzt – Sie ist fassungslos, kündigt drastische Konsequenz an

Welche Konsequenzen kündigt die Streamerin jetzt an? In der Folge ihres Bannes zeigt sich die Streamerin auf Twitter fassungslos und wütend. Sie schreibt: „Was für eine beschissene Plattform. Ich denke darüber nach, mein Geschäft woanders hin zu verlagern.“

Als Grund für den Bann gibt Alinity das Twerking an (via Twitter ). Ein offizielles Statement seitens Twitch, das den Grund des Bannes benennt, ist nicht öffentlich einsehbar.

Während die Streamerin tanzte, rappte ein Mann, der ebenfalls im Raum und im Stream zu sehen war: „Ihr Hintern ist so groß, dass Twitch ihn bannen will.“ – Ironischerweise sollte der Mann recht behalten, denn wie die Streamerin am Folgetag (30. Mai) bekannt gab, hat Twitch sie für 3 Tage gesperrt.

Warum wurde die Streamerin jetzt gebannt? Alinity hat in einem Livestream am 29. Mai 2023 vor der Kamera getanzt, besser gesagt „getwerkt“. Twerking ist ein Tanzstil, bei dem das Gesäß durch schnelle Bewegungen der Hüfte und des Beckens zum Schwingen gebracht wird.

