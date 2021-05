Die 33-jährige Streamerin Natalia „Alinity“ Mogollon ist auf Twitch für ihre Streams zu Apex Legends bekannt und sorgte dort immer wieder für Skandale. Sie sagt jetzt: Auf der Plattform „Onlyfans“, auf der Nacktfotos geteilt werden, verdient sie 60-mal mehr als mit ihren Inhalten auf der Gaming-Plattform Twitch.

Das ist Alinity:

Das sagt Alinity zu ihrem Verdient: Im Gespräch mit dem Twitch-Streamer Mizkif deutet Alinity an, wie viel sie auf „Onlyfans“ verdient. Mizkif fragt Alinity, ob sie mehr Geld auf Twitch verdient oder mehr auf Onlyfans – die Plattform „Onlyfans“ spricht er dabei nicht aus, sondern stellt sie mit Schnalzlauten dar.

Alinity antwortet:

„Ich will euch nicht verraten, wie viel ich genau bei den beiden Plattformen verdiene. Aber ich sage es mal so: In zwei Monaten auf Onlyfans habe ich das verdient, was ich in 10 Jahren auf Twitch verdient hätte.“

Alinity