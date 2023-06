Twitch-Streamer feiert sich als Strategie-Genie – Steigt in den E-Sport ein, sagt, er verliert nun fast 1 Million $

Bei den amerikanischen Streamern scheint es gerade in Mode zu sein, mit einem eigenen Team in den E-Sport einzusteigen. Der Twitch-Streamer Jeremy “DisguisedToast” Wang bezeichnet sich zwar gerne als Genie, mit seinem Valorant-Team scheint er sich jedoch verkalkuliert zu haben.

Was ist das für ein Streamer? DisguisedToast erlangte erste Bekanntheit mit seinen Inhalten zum Strategie-Spiel Hearthstone und später mit Teamfight Tactics and Legends of Runeterra. Zwischenzeitlich stand er sogar auf Platz 2 der meistgesehenen Streamer auf Twitch.

Einen großen Popularitäts-Schub erhielt der 31-Jährige durch den Pandemie-Hit Among Us, in dem er sich gerne als durchtriebenes Superhirn inszenierte.

Um seinen Status als “Genie” zu untermauern, machte DisguisedToast auch eine Reihe von IQ-Tests im Stream, die ihm einen angeblichen Intelligenzquotienten von über 140 bescheinigten (via YouTube).

Was hat es mit seinem E-Sport-Team auf sich? Im Januar 2023 kündigte der Twitch-Streamer sein eigenes Team für den Riot-Shooter Valorant an, gefolgt von einem Frauen-Team im März. Doch trotz erster kleinerer Erfolge fragte sich DisguisedToast bald, wie man mit so etwas eigentlich Geld verdient.

Wie es aussieht gar nicht, denn er teilte nun sein erwartetes Budget für das laufende Jahr.

HandOfBlood hat es vorgemacht: Der deutsche YouTuber ist bereits seit 2021 Präsident seines LoL-Teams, der Eintracht Spandau.

Keine rosigen Aussichten für das laufende Jahr

Wie ist die Lage bei DisguisedToast? In einem Tweet vom 29. Mai berichtete der Streamer von einem Telefonat mit seinem Buchhalter. Offenbar werde er wohl doppelt so viel für sein E-Sport-Unterfangen DSG ausgeben, als ursprünglich geplant.

Insgesamt rechnet der 31-Jährige für 2023 mit einem Umsatzverlust von fast einer Million US-Dollar.

Angesichts dieser Zahlen kann man als Streamer schon einmal an seinen Entscheidungen zweifeln.

Nicht enthalten im Tweet sind die bisherigen und die erwarteten Einnahmen seines E-Sport-Unternehmens. Es ist also unklar, ob DisguisedToast am Ende wirklich im Minus herauskommt. Doch allzu viel Glück scheint der Twitch-Streamer mit seinen E-Sport-Bemühungen nicht zu haben.

Er hat gerade erst angekündigt, auch mit einem Team in League of Legends einsteigen zu wollen, da droht Riot, die ganze Saison abzusagen:

