Twitch-Streamer baut mit viel Geld ein E-Sport-Team auf – Muss zusehen, wie das Team 7 Mal verliert: „Eine Menge Zweifel an meinen Entscheidungen“

Der Twitch-Streamer Disguised Toast hat ein eigenes E-Sport-Team gegründet. Doch gerade läuft nichts wirklich gut. Er selbst beginnt damit, seine Entscheidungen zu hinterfragen.

Was ist das für ein Team? Der Twitch-Streamer Disguised Toast, mit gebürtigem Namen Jeremy Wang, gründete Anfang 2023 ein neues E-Sport-Team in Valorant. Dafür investierte er viel Geld und kaufte sich starke und bekannte Stars.

Am Anfang lief auch alles gut, denn das Team gewann alle Spiele in den offenen Qualifikationsturnieren. Doch seitdem sieht es deutlich schlechter aus: Im aktuellen Turnier musste man sieben Niederlagen in Folge einstecken, mittlerweile steht das Team in Valorant kurz vor dem Abstieg. Und das trifft auch den Besitzer des Teams hart.

Disguised Toast zeigt sich unzufrieden, zweifelt das erste Mal an seinen Ideen

Wie reagiert der Chef? Disguised Toast zeigt sich ziemlich betroffen, wie sich sein Team schlägt. Auf Twitter entschuldigte er sich für die schwache Leistung seines Teams.

Entschuldigung an alle DSG-Fans für unsere Leistungen in letzter Zeit. Esports war definitiv eine der schwierigsten Erfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Ich war immer ziemlich zuversichtlich, was meine Inhalte angeht, aber zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich eine Menge Zweifel an meinen Entscheidungen.

Er fügt hinzu, dass er mit einem E-Sport-Team noch keine großen Erfahrungen gemacht habe. Denn hier kämen ganz neue Aufgaben auf ihn zu. Er müsse auch über den Lebensunterhalt der Spieler entscheiden, die er eingestellt habe. Mit jeder Niederlage würde der Druck auf ihn und sein Team wachsen und unangenehme Entscheidungen fordern.

Dennoch stellt er klar:

Ich bereue es nicht, in den Bereich eingestiegen zu sein. Ich bin sehr stolz auf das, was wir in der kurzen Zeit, in der wir hier sind, erreicht haben, und freue mich immer noch auf die Zukunft.

Doch auch allgemein sieht es im E-Sport derzeit nicht rosig aus. Denn nach 10 Jahren steckt der Sport in einer großen Krise.

E-Sport steckt 2023 in einer schweren Krise, man spricht vom „E-Sport-Winter“

Wie sieht es bei anderen Teams aus? Aktuell läuft es nicht ganz rund im E-Sport. Teams und Firmen melden 2023 Bankrott an, Szenen brechen auseinander, viele Mitarbeiter im E-Sport werden über Nacht entlassen, überall fehlt Geld. Viele sprechen bereits vom „E-Sport-Winter“.

Das merkt man vor allem in den USA, wo professionelle Teams gerade etliche Mitspieler auf die Straße setzen müssen, weil einfach kein Geld mehr da ist. LoL-Teams überlegen ihre Slots zu verkaufen und auf andere Themenfelder umzustellen.

E-Sport ist ein teures Feld, das musste man auch schon in Deutschland feststellen. So haben sich etwa deutsche Fußballvereine wie Schalke oder der Hertha BSC aus dem E-Sport zurückgezogen, nachdem sie mit viel Begeisterung gestartet waren:

