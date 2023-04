LoL: In den USA stirbt gerade der E-Sport – 2-facher Meister verkauft angeblich Team und entlässt alle

So 2016 herum galt der E-Sport als kommender Trend, sollte so groß wie Poker werden. 2023 ist aber der „E-Sport-Winter“ angebrochen. Aktuell trifft die Krise das Spiel League of Legends. In der US-Liga LCS scheint nach TSM der nächste ehemalige Meister vorm Aus zu stehen. Laut Berichten soll „Counter Logic Gaming“ (CLG) seine Operation einstellen und das Team verkaufen.

Das ist die Nachricht: Der E-Sport-Journalist Travis Gafford meldet (via youtube):

Die Mutter-Firma von CLG, The Madison Square Garden Company, will den kompletten E-Sport-Bereich aufgeben

Es heißt, man habe allen Angestellten mitgeteilt, dass sie bis zum Samstag entlassen werden, das betrifft sogar den Präsidenten George „HotshotGG“ Georgallidis, einen legendären Spieler von League of Legends aus den Anfangstagen

Den Spot in der LCS werde man „sehr bald“ an NRG verkaufen – es sei unklar, ob man das ganze Team verkauft oder nur den Spot

Was ist das für eine Mannschaft? CLG – Counter Logic Gaming – war die letzten Jahre ein Mittelklasse-Team in der LCS. Aktuell stehen sie auf Platz 4.

Ihre große Zeit hatte die Mannschaft im Sommer 2015 und Frühling 2016, da konnten sie 2 Meisterschaften gewinnen, beide gegen TSM im Endspiel.

Spieler wie Doubelift, HotshotGG und Pobelter werden mit dieser Zeit verbunden.

Das ist Doublelift.

TSM und CLG wollen angeblich beide ihren Spot verkaufen

Darum wiegt die News gerade so schwer: Dass CLG seinen Spot angeblich verkaufen will, ist gerade so brisant, weil erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass der 7-fache US-Meister TSM offenbar ebenfalls seinen Spot verkaufen will.

Damit wären 2 der größten Teams in der Geschichte von LoL in den USA weg.

“Die Blase platzt”

Wie wird das diskutiert? Die US-Fans auf reddit nehmen das aktuell mit Galgenhumor. Sie haben die Nachricht mit TSM noch gar nicht verdaut, da kommt die nächste.

Der allgemeine Dreh ist, man habe sich jetzt seit langem mal wieder gut gefühlt, als man gehört habe, dass der “alte Feind” TSM implodiert – jetzt geht es TSM genauso:

“In Rivalität vereint mit TSM”

“Verdammt irre. Die beiden original Giganten, TSM und CLG, sind die ersten, die gehen. Irre Zeiten, in denen wir leben.”

“Die Blase platzt.”

Auch in Deutschland ziehen sich Vereine aus LoL zurück

Gibt es die E-Sport-Krise bei LoL auch in Deutschland? Ja, es haben sich in den letzten Jahren einige Fußballvereine aus League of Legends zurückgezogen: etwa Schalke und Hertha BSC. Sie waren vor einigen Jahren mit viel Eifer gestartet.

Auch hier sprach schon eine Firma davon, dass sich ihr LoL-Team als “schwarzes Loch” entpuppte, das Geld einsaugt.

Allerdings gibt es mit “Eintracht Spandau” auch ein sehr erfolgreiches Projekt, das über den Influencer “Hand of Blood” gut zu funktionieren scheint:

E-Sport: Der Winter naht

Wie ist die allgemeine Situation? Aktuell spricht man vom „E-Sport-Winter“: Viele Teams und Organisationen, die sich in den letzten 10 Jahren eine Existenz im E-Sport aufgebaut haben, fahren ihre Operationen herunter oder schließen ganz. Hier kommen wohl mehreren Faktoren zusammen.

Zwei Faktoren betreffen aktuell viele Unternehmen, nicht nur im E-Sport:

Die Corona-Pandemie hat viele Reserven aufgezehrt, weil Live-Matches gestrichen wurden.

Werbegelder scheinen durch eine Verschlechterung des Wirtschaftsklimas allgemein knapp zu sein. Auch in Deutschland spüren das Firmen wie Rocket Beans TV.

Es gibt aber auch spezielle Probleme, die sich auf den E-Sport beziehen. Hier ist die allgemeine Begeisterung von Geldgebern in den letzten Jahren merklich zurückgegangen, weil Prestige-Projekte keinen nachhaltigen Erfolg hatten:

So ist das riesige Projekt “Overwatch League” nach dem Ende von Blizzard in China und dem mangelnden Erfolg von Overwatch 2 abgekühlt.

Fortnite hat den E-Sport nach einer spektakulären WM 2019 stark heruntergefahren.

Der Börsengang von FaZe hat unter erheblichen Kursverlusten gelitten.

