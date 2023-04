LoL: Das mächtigste Team der USA muss angeblich seinen Profi-Platz verkaufen – „Was für ein Niedergang!“

Das „Team Solo Mid“ ist das erfolgreichste und mächtigste US-Team in League of Legends. TSM holte 7 von 20 Meister-Titeln in der LCS. 8 Jahre lang lebte die Organisation von Superstar Bjergsen. Doch 2023 steht das Team offenbar vorm Aus. Weil die Organisation durch die Pleite einer Krypto-Bank in Finanz-Not geriet, plant TSM jetzt angeblich, seinen Profi-Slot in der LCS zu verkaufen. Das berichtet ein Insider-Report. Fans sind entsetzt, der CEO hüllt sich in Schweigen.

Am 31. März meldete „Sport Business Journal“, TSM plane seinen Profi-Spot in der LOL-Liga LCS zu verkaufen.

Das Team sei in Finanz-Not, seit ein 10-Jahres-Deal über 210 Millionen US-Dollar mit der Krypto-Börse FTX platzte. TSM-Chef Reginald hatte den Deal angeblich mit Sam Bankman-Fried in dessen Privatjet geschlossen.

Dieser Deal sei der lukrativste im ganzen E-Sport gewesen.

Wir haben auf MeinMMO ausführlich über den Niedergang des vermeintlichen Krypto-Genies Sam Bankman-Fried berichtet.

Was heißt es, seinen “Spot” zu verkaufen? Die Profi-Liga LCS ist eine Franchise-Liga: Man kann in sie weder aufsteigen noch absteigen. Teams müssen einen Platz in der Liga von einem anderen Team erwerben, wenn sie in die Liga einsteigen wollen. Solche Spots werden in zweistelliger Millionenhöhe gehandelt.

Schalke verkaufte seinen Platz in der europäischen LEC 2021 für 26,5 Millionen Euro in die Schweiz.

CEO dementiert nicht, gibt vage Statements ab

Was sagt TSM selbst dazu? Man gibt zu der Story direkt keinen Kommentar ab. Der Chef von TSM, Reginald, antwortete jedoch einen Tag später indirekt auf Twitter.

Reginald sagte: TSM sei dem E-Sport verpflichtet.

Er sagt, man plant in CS:GO einzusteigen – das sei ein größeres Investment als „alle Spiele”, die man verlassen habe: Man werde sich immer die Situation im E-Sport anschauen und entscheiden, wo man am besten investiert.

Die “Spiele, die man verlassen hat”, könnte sich tatsächlich auf einen Ausstieg aus LoL beziehen – aber auch darauf, dass sich TSM im Februar 2023 aus dem E-Sport von Rainbow Six Siege zurückgezogen hat (via dexerto).

TSM is committed to esports



We’re planning to enter CS:GO sometime later this year which is a larger investment than all of the games we’ve left combined



CEO sagte, er wollte Einsatz in LoL eigentlich verdoppeln – Konnte aber nicht

Auf reddit erklärt Reginald:

Er hatte geplant, in LoL noch stärker einzusteigen und den Einsatz „zu verdoppeln“ – das konnte man aber nicht

Er kann aktuell aus rechtlichen und geschäftlichen Gründen nichts sagen, aber werde die Sache bald „beleuchten“

Was meint er damit? Vor 2022 stand TSM angeblich vor einem Scheideweg, nachdem sich Super-Star Bjergsen entschieden hatte, seine Karriere als Profi-Spieler wiederaufzunehmen.

Es heißt, Reginald plante:

Bjergsen erneut zu verpflichten und ihm ein teures Team zusammenzustellen – das Beste, was Nordamerika zu bieten habe – das meint er wohl mit “Einsatz verdoppelt”

Bjergsen lehnte aber ab und TSM setzte auf einen günstigen Kader mit Talenten aus China

Bjergsen und Doublelift waren lange Zeit die Gesichter und die Erfolgs-Garanten für TSM.

Fans trauern der großen Zeit mit Bjergsen nach

Wie wird das diskutiert? Das ist eine riesige Story für League of Legends, weil TSM bis vor wenigen Jahren noch der Koloss im US-LoL war und durch den gigantischen Krypto-Deal eigentlich auf Jahre die dominante Macht in Nordamerika hätte sein sollen.

Auf reddit schreiben Leute:

„Der Name wurde vom Publikum weltweit geschrien und jetzt stehen sie so da – Was für ein Niedergang!“

„Ich frage mich, wie sich die ganze Geschichte geändert hätte, wenn TSM 2014 nicht Bjergsen bekommen hätte. Es hat sich immer so angefühlt, als sei TSM hart davon abhängig, dass Spieler zu ihnen kommen, nur um mit Bjergsen zu spielen.“

„TSM war die beliebteste Organisation in der Welt, bevor Bjergsen und ihre Spieler 300.000 Zuschauer im Schnitt holten.“

Die “TSM”-Rufe sind seit Ewigkeiten ein bekanntes Phänomen in League of Legends:

Was ist das mit Bjergsen? Der Däne Bjergsen kam 2013 zu TSM und blieb bis 2021 in der Organisation: Er wurde zum Super-Star in LoL.

2021 verließ Bjergsen das Team jedoch. Zu der Zeit gab es Konflikte um Reginald, der als Tyrann dargestellt wurde.

Ohne Bjergsen setzte TSM auf ein junges Team mit starkem China-Einschlag, hatte hier aber einige Probleme. Ein Coach soll beim Versuch, chinesische Spieler für TSM zu gewinnen, 200.000 € in die eigene Tasche abgezweigt haben.

Ohne Bjergsen hatte TSM in den letzten beiden Jahren keinen großen Erfolg mehr.

Verkauft TSM wirklich seinen LoL-Spot? Offiziell ist es nicht, es spricht aber einiges dafür. Unmittelbar vor dem Bericht, sagte der Chef-Coach der LoL-Profis, dass das LoL-Team mit einem sehr niedrigen Budget arbeiten musste. Zudem wurden viele wichtige Angestellte entlassen und es hieß von Reginald, man habe “zu schnell, zu viele neue Leute eingestellt.”

Der Verlust des Deals mit der Krypto-Börse war ganz offenbar ein schwerer Schlag.

Die Statements von Reginald klingen nicht nach einem Dementi. Für die US-Szene in LoL wäre ein Ausstieg von TSM sicher ein großer Verlust. Über viele Jahre war TSM das Team, das man schlagen musste, wenn man in der LCS Meister werden wollte – oder man musste eben dorthin wechseln.

Die Krise bei TSM begann im November 2021, als sich die negativen Berichte um Reginald mehrten:

