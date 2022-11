LoL: Team schloss freudig 10-Jahres-Deal über 210 Mio $ mit Krypto-Börse ab – Nach einem Jahr geht alles in Rauch auf

Das größte und wertvollste Team in League of Legends ist das Team SoloMid: Mit einem riesigen Deal im Juni 2021 setzte das LoL-Team neue Maßstäbe: Für 210 Millionen US-Dollar verkaufte das Team damals seinen Namen an die Krypto-Börse FTX. Doch nur ein Jahr später erweist sich der Deal als Luftnummer. Und sogar die Hingabe des Krypto-Genies für LoL wird infrage gestellt.

Was war das damals für ein Deal? Der Deal zwischen TSM und FTX sorge im Juni 2021 für große Augen. TSM erzählte in einem humorvollen Video eine skurrile Geschichte:

Der Chef von TSM, Reginald, habe sich angeblich mit dem Chef von FTX, Sam Bankman-Fried, getroffen und sich sofort über die gemeinsame Liebe zu LoL und Kryptowährungen angefreundet

im Privatjet knobelten die 2 einen Deal aus: FTX wollte 210 Millionen $ über 10 Jahre zahlen – TSM wurde zum großen Werbe-Partner von FTX, änderte sogar seinen Namen in „TSM FTX“. Seitdem sah man überall, wo man TSM sah, auch „FTX“

Der Deal wurde damals mit einem großartigen Video besiegelte, er machte TSM zur wertvollsten E-Sport-Firma der Welt. Mittlerweile ist das Video auf „privat“ gestellt.

Das größte LoL-Team der Welt vertickt Namen für 210 Mio $ an eine Krypto-Börse – Riot sagt: Nö

Krypto-Börse zerbröselt in den Nachwehen einer einzigen Nachricht

So sieht es jetzt nach einem Jahr aus: FTX hat Insolvenz angemeldet, nachdem das ganze Imperium von Sam Bankman-Fried durch eine Nachricht zerbröckelte: Einen Großteil der Kryptowährung FTT halte Sam Bankman-Fried über eine andere Firma selbst.

Das löste eine katastrophale Kaskade von Entscheidungen aus, der Markt verlor das Vertrauen in die Krypto-Börse, immer mehr Investoren zogen ihr Geld ab. Der Wert des Coins, der Kurswert der Bank, auch das Vermögen von Sam Bankman-Fried – alles stürzte binnen Tagen komplett ein.

Letztlich reichte die Krypto-Börse sogar Insolvenz ein.

Das sagt TSM nun: TSM hat in einem Statement vom 16.11. die Zusammenarbeit mit FTX mit sofortiger Wirkung beendet. Das Branding von TSM werde entfernt. Der Name auch von den Trikots der Spieler gestrichen.

Es heißt aber: TSM gehe es gut, man sei 2023 und darüber hinaus profitabel (via twitter).

Twitter lacht über angeblichen LoL-Nerd: „Noch schlechter als AOC“

Was für Nebenaspekte hat der Deal? Sam Bankan-Fried stellte sich selbst als begeisterter LoL-Spieler dar, der Deals über mehrere hundert Millionen $ abwickelte, während er LoL spielte. Das wird aber jetzt auf die Schippe genommen.

Inzwischen stellte sich raus: Trotz mehr als 1.000 Spielen in League of Legends sei Sam Bankman-Fried nie über Bronze II herausgekommen. Das ist ein sehr niedriger Rang in LoL.

Die Schmach des CEO hat die Financial Times recherchiert. Sogar mit seinen Lieblingshelden Zyra, Nasus und Vayne sei Bankman-Fried nicht über „mittelmäßige bis schlechte“-Winrates herausgekommen, heißt es von den Finanz-Experten.

Auf Twitter ätzt man: Erinnert ihr euch dran, wie Investoren so begeistert davon waren, dass Sam Bankman-Fried LoL während Meetings spielte? Sam Bankman-Fried sei sogar noch schlechter als [die Politikerin] Alexandria Ocasio-Cortez!

Die Politikerin, riesig auf Social Media, lässt sich die Chance nicht nehmen und kommentiere das trocken auf Twitter: Was, Geschäftsleute sind beeindruckt von Bronze III?

AOC hatte es 2020 bekanntlich immerhin zu Silver III geschafft:

