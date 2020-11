Politikerin erklärt, wie ihr die Hölle in LoL half, besser im Job zu werden

In League of Legends gibt es die sogenannte Elo-Hölle, in der viele Spieler landen. Um sich aus dieser herauszuspielen, braucht es viel Geduld und Kraft. Die U.S.-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez berichtete in einem Livestream auf Twitch, dass sie selbst in dieser Hölle steckte und davon nun in ihrem Job profitiert.

Um wen geht es? Die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez (31, auch AOC genannt) gilt in den USA als die große Hoffnung der politisch Linken. Die New Yorkerin gewann 2018 die Wahl in den Kongress, obwohl sie ohne finanzielle Mittel und als absoluter Underdog angetreten war.

Sie machte bereits im Oktober 2020 von sich reden, als ihr 600.000 Menschen beim Spielen von Among Us auf Twitch zusahen. Generell gilt die Politikerin als Gaming-affin und es ist schon länger bekannt, dass sie League of Legends spielt.

In ihrem zweiten Livestream auf Twitch sprach AOC nun über ihre Erlebnisse in der Elo-Hölle von LoL und wie diese Erfahrung sogar im Job als Politikerin hilft.

„Es stärkt wirklich die Geduld“

Was sagt AOC im Stream? In dem Livestream spielte AOC zusammen mit anderen das beliebte Indie-Spiel Among Us. Doch während einer Wartephase auf weitere Mitspieler wurden ihr verschiedene Fragen gestellt.

Auf einer Frage, ob ihre Erfahrungen in LoL ihr im Kongress helfen würden, antwortete AOC:

In der Elo-Hölle gefangen zu sein, erfordert so viel Geduld. Ich habe… mit etwa 12-Jährigen gespielt, die nach 5 Minuten wutentbrannt das Spiel verlassen haben. Also ja, es stärkt wirklich die Geduld.

Im weiteren Verlauf des Livestreams sprach sie darüber, wie viel besser es ist, wenn man die Elo-Hölle einmal verlassen hat. Dann könne man endlich mit Spielern zocken, die ähnlich gut wie man selbst sind. Ab da würden die Spiele dann richtig Spaß machen.

Was ist die Elo-Hölle? Als Elo Hell (oder auch MMR Hell) wird ein bestimmter Bereich in der Rangliste von kompetitiven Spielen bezeichnet, aus dem man sich nur schwer herausspielen kann. Es befinden sich in der Regel die meisten Spieler dort, was zu stark schwankender Qualität der Matches führt.



Einige von ihnen halten sich für besser, als sie eigentlich sind, während andere nur zum Spaß spielen und gar nicht besser werden wollen. Zudem setzen viele in der Elo-Hell auf Einzelaktionen, statt auf eine gute Teamleistung, was gerade in LoL fatal sein kann.

In welcher Elo ist AOC unterwegs? Das ist derzeit schwer zu sagen. Zuletzt teilte sie ihren Fortschritt im Juli 2020. Dort erreiche sie Silber 3 und verglich das „rechte Twitter“ mit dem Kampf gegen 13-Jährige in LoL (via Dot Esports).

Allerdings verriet sie im Stream, welche Rolle sie im Ranked einnimmt. So ist AOC am liebsten als Support unterwegs, meist mit defensiven Charakteren wie Janna, Lux, Morgana oder Sona. Die spielt sie jedoch gerne aggressiv, was nach eigener Aussage aber auch manchmal schiefgeht.

Über 100.000 sehen den zweiten Livestream

Wie viele schauten AOC zu? Als die Politikerin im Oktober das erste Mal live ging, schauten ihr 439.000 Menschen in der Spitze zu. Das war ein richtig starker Wert. Damals spielte sie zusammen mit bekannten Persönlichkeiten wie:

Auch diesmal waren bekannte Gesichter dabei, wie DisguisedToast, HasanAbi, der während der US-Wahl auf Twitch dominierte oder der bekannte Streamer xQc.

Den zweiten Livestream schauten in der Spitze 104.000 Menschen. Das bringt AOC in die Top 10 der meisten gleichzeitigen Zuschauer auf Twitch in den letzten 7 Tagen (via Sullygnome).

Alexandria Ocasio-Cortez verbringt ihre Zeit allerdings nicht nur mit dem Streamen auf Twitch, sondern versuchte die Plattform bereits aus ihrer Sicht besser zu machen.

So wollte AOC verhindern, dass die US-Armee Twitch nutzt, um „hip und trendy“ zu erscheinen und so junge Gamer für den Militärdienst zu gewinnen:

