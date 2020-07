Politikerin kann US-Armee nicht von Twitch verbannen, hat Neuland-Problem

Die junge Kongress-Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez (AOC) gilt als bekennende LoL-Spielern und Hoffnung der demokratischen Partei in den USA. Sie wollte nun der US-Armee verbieten, die Streaming-Plattform Twitch zu nutzen. Aber sie scheiterte mit ihrem Vorstoß auch an Widerstand der eigenen Partei.

Das ist AOC: Die US-Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez ist in den USA als „AOC“ bekannt, so ähnlich wie Annegret Kramp-Karrenbauer in Deutschland als „AKK“ bekannt ist, sonst haben die zwei Politikerinnen wenig gemeinsam.

AOC ist 30 Jahre alt und sorgte 2018 für Aufmerksamkeit, als sie die Kandidatur für Wahlbezirk in New York gegen einen erfahrenen Parteifreund gewann und später auch die Wahl. Sie wurde zur jüngsten Frau, die je in den Kongress einzog.

AOC ist bekennende LoL-Spielerin und freut sich, wenn sie da mal den „Silber“-Rang erreicht. Jetzt hat sie sich auch beruflich mit dem Thema „Gaming“ beschäftigt.

My small quarantine accomplishment: made it to Silver III 😌 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2020 Eine wichtige US-Politikerin, die LoL spielt: Das freut das Netz.

US-Armee sollte nicht mehr auf Twitch „rekrutieren“

Das war ihr Vorschlag: AOC wollte erreichen, dass die US-Armee nicht mehr auf Twitch streamen kann. Sie sagte, Twitch sei voller Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren und der Armee-Dienst sei viel zu ernst, um als Spiel dargestellt zu werden.

Der US-Army und der Navy wird vorgeworfen, auf Twitch junge Soldaten solches Games wie CoD Warzone spielen zu lassen, um hip und trendy zu erscheinen und auf diese Weise junge Gamer für den Militär-Dienst zu begeistern und sie letztlich leichter zu rekrutieren.

Das Video zeigt AOC bei der Arbeit: „Krieg ist kein Spiel.“

Es kam zu Kontroversen, dass die Armee kritische Zuschauer im Twitch-Chat sperrte und damit angeblich gegen die Verfassung verstieß.

Die Kontroversen wurden so laut und stark, dass sich die US-Armee vorerst von Twitch zurückzog.

AOC wollte das nun formal festlegen und dem Pentagon verbieten, Geld für das Rekrutieren über Twitch bereitzustellen.

Eigene Parteimitglieder verhindern Twitch-Bann der US-Armee

So ging das aus: Obwohl die demokratische Partei die Mehrheit im Kongress hält, fiel der Vorschlag von AOC durch. Auch 103 Mitglieder der eigenen Partei waren gegen den Vorschlag.

Einer ihrer Parteifreunde, Pete Visclosky, wurde sogar zum Hauptgegner ihrer Eingabe. Der argumentierte:

Man wollte für die US-Armee ein möglichst breites Spektrum an Personen ansprechen, um junge Amerikaner zu ermutigen, den Militärdienst für ihr Land zu leisten

es kam bei der Rekrutierung schon immer zu Verstößen und Rekruten wurden falsche Versprechen gemacht. Diese Verstöße wurden dann geahndet – dafür habe man klare Regeln

der Twitch-Kanal sei ab 18

wenn man solche Rechte erst mal einschränkt, sei es schwer, die wieder zurückzugeben

er finde zwar Medienberichte über das E-Sports-Team der US-Armee auch besorgniserregend, aber er müsse die Eingabe dennoch ablehnen

103 Democrats just joined Republicans to continue the military's predatory recruiting practices on Twitch pic.twitter.com/qhfngU5bke — jordan (@JordanUhl) July 30, 2020

Versucht mal, Kongressmitgliedern zu erklären, was Twitch ist

So sieht sie ihre Niederlage: AOC deutet auf Twitter an, wie schwer es ist, den Kongress-Abgeordneten überhaupt zu erklären, was Twitch ist. Wenn die Politik nicht angemessen auf die fortschreitende Technik reagiere, hätte man keine Möglichkeit mehr, die Leute zu schützen, sagte sie.

AOC glaubt offenbar der Kongress habe Schwierigkeiten mit dem technologischen Fortschritt mitzuhalten.

Imagine trying to explain to your colleagues who are members of Congress what Twitch is 😭 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 30, 2020

Auch in Deutschland kennen wir dieses Phänomen. Es wurde deutlich, als Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: „Das Internet ist für uns alle Neuland“. Das war im Jahr 2013: Da löste die Aussage Spott aus.

Sie zeigte für viele Deutsche, die schon im Netz angekommen waren, dass die Politik hier der Lebenswirklichkeit vieler hinterherhinkte (via tagesspiegel).

Die deutsche Bundeswehr warb 2018 auf der Gamescom um Gamer.

Das Thema „Die Armee rekrutiert Gamer“ beschäftigte 2018 auch die deutsche Gaming- und Medienwelt. Die Bundeswehr war mit einem Stand auf der Gamescom und sprach mit offensiv formulierten Plakaten junge Gamer an. Da hieß es etwa „Multiplayer at its best“:

„Mehr Open World geht nicht“ – Bundeswehr wirbt offensiv auf Gamescom

