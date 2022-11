30-Jähriger gilt als cooles Krypto-Genie, sichert 214 Mio $ Investment, während er LoL spielt – Verliert 94 % an einem Tag

Der 30-jährige Sam Bankman-Fried galt bis vor wenigen Tagen noch als ein Geschäftsgenie im Bereich der Kryptowährung und als ein Visionär, der eine Zukunfts-Idee entwickelt hat, wie Geld künftig funktioniert. Als CEO der Krypto-Börse FTX war er am Drücker. Sein Vermögen wurde auf 15 Milliarden US-Dollar geschätzt, sogar in die League of Legends kaufte er sich ein: Seine Firma wurde Namens-Sponsor für das LoL-Team TSM. Aber das scheint jetzt alles in Rauch aufzugehen.

Diese Geschichte kursiert gerade über den CEO: Im September erschien eine Geschichte über den 30-jährigen CEO, den damals viele für eine Art Finanz-Wunderkind hielten. Er war jemand, den man zu einer neuen Generation von Tech-Pionieren zählte, sowas wie „Frank Thelen in Gut“.

Die Geschichte aus dem September 2022 beschreibt ihn wohl am besten: Er hatte als Chef der Krypto-Börse FTX ein extrem gutes Meeting mit möglichen Investoren. Friedmann entwarf in einem Zoom-Call die Vision von FTX als ‚Super-App, mit der man alles mit dem nächsten Dollar anstellen könne, was man möchte‘:

Man könne den Dollar über FTX etwa

dafür nutzen, Bitcoin zu erwerben

in eine beliebige Währung umtauschen

an Freunde in aller Welt schicken

nutzen, um sich eine Banane zu kaufen.

Das Meeting haute die möglichen Investoren um: Sie investierten 214 Millionen $ in die Firma des 30-Jährigen und schwärmten davon, wie fantastisch der Zoom-Call war. Einer sagte, das sei eines dieser Meetings gewesen, die einem „die Haare nach hinten wegblasen“.

Es stellte sich heraus, dass Bankman-Fried dieses Zoom-Meeting hielt, während er das MOBA League of Legends spielte. Ein Mitarbeiter wird zitiert mit:

Ich sitze 3 Meter von ihm entfernt, lauf rüber und denke: Scheiße, das war echt gut. Und dann stellt sich raus, dass der Arsch während des Meetings die ganze Zeit League of Legends gespielt hat.

Das größte LoL-Team der Welt vertickt Namen für 210 Mio $ an eine Krypto-Börse – Riot sagt: Nö

Werbe-Spot beim Super-Bowl kostet 25 Millionen $

Was hat er alles gemacht? Bankman-Fried hat das Geld für einige Sachen genutzt:

So hat er einen Werbe-Spot mit dem berühmten US-Komiker Larry David (Curb Your Enthusias, Seinfeld) beim Super Bowl senden lassen. Allein das soll etwa 25 Millionen US-Dollar gekostet hat.

Er kaufte sich in das LoL-Team TSM eingekauft und war dort Namenssponsor

Bankman-Fried als revolutionäres Tech-Genie mit „Robin Hood-Mentalität gefeiert, der in einem Beanbag schläft, damit er „Im Arbeitsmodus” bleibt (via bloomberg)

Hier ist der Werbe-Spot mit Larry David zum Super Bowl 2022 für FTX:

Was hat er mit LoL zu tun? Bankman-Fried erklärte mal (via twitter), er schlafe ohnehin wenig und arbeite viel. Wenn er mal nicht arbeite, sei er häufig in League of Legends unterwegs:

„Ich spiele viel mehr als man von jemanden erwartet, der regelmäßig Arbeit für Schlaf eintauscht. Warum? Na ja, es gibt eine Antwort, die offensichtlich ist. Das eine Ding, was alle über LoL sagen, die es spielen,, ist: Ich wünschte, ich würde es nicht spielen […] Manche Leute trinken zu viel, manche zocken – Ich spiele League of Legends.

Erfolg seiner Firma lebte vom Image des Gründers als Genie, der Dinge versteht

Warum war das so entscheidend? Wie die Seite Kotaku erklärt, war der Erfolg der Firma FTX fast ausschließlich davon abhängig, dass Investoren volles Vertrauen in Bankman-Fried und dessen Genie hatten.

Kotaku schreibt: Die Leute hätten nicht in FTX investiert, sondern eigentlich in Bankman-Fried, den Magic: The Gathering Nerd und in das Finanzgenie.

Kotaku glaubt, die Motivation in FTX zu investieren war: Auch wenn du den ganzen Krypto-Kram nicht verstehst, gibt es da diesen einen Typen, der das alles versteht, und der dir Milliarden Dollar verdient, mit seinen echt cleveren Ideen.

In diesem extrem coolen Clip zeigte sich

Der Coin fällt, eine Fusion scheitert – das Vermögen ist im freien Fall

Was ging jetzt schief? Bankman-Fried zerbröckelt sein Imperium gerade. In einem Artikel vom 2. November erklärte die Krypto-Seite Coindesk, dass Bankman-Fried über eine andere Firma 14.6 Milliarden-Dollar an dem Coin FTT hält, den FTX entwickelt hat.

Das sah man als extrem schlechtes Zeichen an, wenn eine einzige Firma so viel Geld an einer Krypto-Währung holt. Das hat das Vertrauen in den Coin offenbar stark erschüttert.

Innerhalb eines Jahres krachte der Kurs des FTT nach unten (via coindesk).

Seine Firma FTX, die eigentlich vom Konkurrenten Binance, übernommen werden sollte, steht jetzt im Regen – Binance hat das Übernahmeangebot zurückgezogen.

Binance hat sogar angekündigt, „nach den jüngsten Enthüllungen“ seine etwa 2,1 Milliarden $ aus FTT zurückzuziehen, was offenbar richtig wehtat.



14,6 Milliarden US-Dollar „ausgelöscht“

In der Folge ist der Kurse des FTT-Coins extrem eingebrochen: Er fiel von 26 $ auf 4 $ runter. Vor einem Jahr, im September 2021, war der Coin sogar 84 $ wert, davon fehlen mittlerweile 96 %.

Auch der „Net Worth“ von Bankman-Fried, sein Vermögen, ist innerhalb kurzer Zeit enorm geschwunden: Wie die Seite Bloomberg weiß, fiel der Wert am 8. November um 94 % an einem Tag:

Vor dem Crash seiner Firma sah man den Wert von Bankman-Fried bei 15,2 Milliarden US-Dollar

Nach dem Crash sieht man Bankman-Fried bei 991,5 Millionen US-Dollar

Damit wurden 14,6 Milliarden US-Dollar über Nacht „ausgelöscht“.

Genau die Art von Nachricht, die man als Investor echt nicht sehen möchte.

Das ist erneut eine dieser Krypto-Geschichte, die einem vor Augen führt, wie volatil und flüchtig das ganze Geschäft mit der virtuellen Währung ist, die man nicht ansehen kann, und die stark auf Vertrauen und Glaube basiert. Ist das Vertrauen einmal erschüttert, scheint es unaufhaltsam nach unten zu gehen.

