Ein Milliardär steht unter Hausarrest: Amerikanische Behörden werfen Sam Bankman-Fried, Gründer der Krypto-Börse FTX, systematischen Betrug und Geldwäsche vor. Aktuell wartet er auf seinen Prozess. Doch weil er sich nicht an die Regeln halte, droht das Gericht nun, einige seiner Privilegien zu widerrufen: Sogar sein geliebtes League of Legends (LoL) könnten sie ihm wegnehmen.

Wer ist Sam Bankman-Fried? SBF galt einst als Star der Krypto-Szene. 2019 gründete er zusammen mit einem Freund von der Uni die Krypto-Börse FTX. Das Unternehmen wurde schnell ein riesiger Erfolg. Innerhalb weniger Jahre sicherte sich FTX Investitionen in Milliardenhöhe und SBF verdiente ein Vermögen. Das Unternehmen wuchs in den letzten Jahren zu einer der größten Handels- und Investmentplattformen im Kryptobereich heran.

Durch Sponsoring machte SBF sein Unternehmen dann einer breiten Öffentlichkeit bekannt:

So sicherte sich das Unternehmen unter anderem die Namensrechte an einem NBA-Basketballstadion in Miami.

Auch in der Formel 1 traten sie als Sponsor von Mercedes auf.

Außerdem war FTX im Bereich des E-Sports sie aktiv. Im Juni 2021 schlossen sie einen Sponsoringvertrag mit TSM (Team SoloMid) ab, einem ruhmreichen US-Team in League of Legends.

SBF ist selbst ein großer Gaming-Fan. Bei einer Videokonferenz mit einem großen Investor soll Sam Bankman-Fried heimlich League of Legends gespielt haben, anstatt sich auf das Meeting zu konzentrieren.

Im November 2022 geriet das Unternehmen in Liquiditätsprobleme. FTX meldete Insolvenz an, nachdem ein Übernahmeangebot durch eine andere Krypto-Börse zurückgezogen wurde. Viele private Anleger verloren ihr Geld und SBF wird angeklagt, seine Kunden und Investoren betrogen zu haben.

Sollte Sam Bankman-Fried dabei erwischt werden, wie er diesen Trailer anschaut, dann droht ihm jede Menge Ärger. Aber keine Sorge, denn ihr habt im Gegensatz zu ihm nichts zu befürchten!

Gericht droht Internetzugang einzuschränken, weil er sich nicht an die Regeln hält

Welche Straftaten werden ihm vorgeworfen? Die amerikanischen Behörden legen Bankman-Fried 8 schwerwiegende Straftaten zur Last. In der Klageschrift ist unter anderem von “wire fraud, wire fraud conspiracy, securities fraud, securities fraud conspiracy, and money laundring” die Rede.

In unserem Rechtssystem entsprechen diese Anschuldigungen in etwa den Tatbeständen Telekommunikationsbetrug, Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und Wertpapierbetrug, beziehungsweise Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Geldwäsche.

Sam Bankman-Fried drohen bis zu 115 Jahre Knast, wenn ihn das Gericht in allen Anklagepunkten verurteilt. Jedoch plädierte SBF in einer ersten Anhörung auf “nicht schuldig”, sodass es bald zu einer großen Verhandlung kommen wird.

Was hat das Gericht angeordnet? Bis zum Prozessbeginn ist er auf Kaution frei und steht unter Hausarrest. Diesen Hausarrest sitzt er aktuell in seinem Elternhaus ab.

In ärmlichen Verhältnissen wohnt er zu Hause aber nicht. Seine Eltern, Joseph Bankman und Barbara Fried, leben in einem Multimillionen-Dollar-Anwesen in Palo Alto, Kalifornien (via Insider). Er muss eine Fußfessel tragen und seine Kommunikationsmöglichkeiten sind eingeschränkt.

Sam Bankman-Fried darf sein Handy und seinen Computer nur benutzen, um mit seinen Anwälten zu kommunizieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nachdem Bankman-Fried dabei erwischt wurde, wie er einen VPN-Client nutzte, um heimlich den Superbowl zu schauen, drohen die Behörden nun seinen Zugang zu elektronischen Geräten weiter einzuschränken.

Um zu überprüfen, ob er sich an die Anordnungen der Richter hält, fordern die Behörden seine Geräte elektronisch überwachen. Sam Bankman-Fried wäre dann nur noch der Zugriff auf sein Gmail-Konto, Zoom und SMS erlaubt. Diese Mittel darf er nutzen, um mit seinen Anwälten in Kontakt zu treten.

Die Behörden wollen um jeden Preis verhindern, dass SBF mit Zeugen in Kontakt tritt. Deshalb darf er auch kein LoL mehr spielen, denn den Chat im MOBA könnte er theoretisch nutzen, um Zeugen beeinflussen und den Prozess kompromittieren.

Diese Einschränkungen dürften SBF sicher missfallen. Der “League of Legends”-Enthusiast muss künftig auf sein Lieblingsspiel verzichten. Die kapitalismuskritische US-Seite Kotaku ätzt schon: SBF müsse einen anderen Weg finden, um zu entspannend. Vielleicht könnten ihm seine Eltern ja eine Nintendo Switch kaufen. Die laufe online so schlecht, dass das Gericht vielleicht ein Auge zudrücke.

Um weiteren Ärger mit den Gerichten zu vermeiden, sollte SBF sich künftig lieber Single-Player-Games spielen. Sollte er verurteilt werden, wird er sich im Gefängnis eh ein neues Hobby suchen müssen.

LoL überarbeitet endlich die Kosten der Champions – Mit diesen Preisen müsst ihr in Zukunft rechnen